Как повлиять на будущее в Новый год. Народные приметы 1 января

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По народным и современным поверьям, 1 января можно повлиять на то, каким будет наступающий год. Например, натереть монетками руки, чтобы жизнь была богаче

В народном календаре 1 января было Ильиным днем, днем Ильи Муромца – героя русских былин и главного народного богатыря.

Как сделать лучше наступающий год

Чтобы весь наступивший год был удачным, 1 января нужно сделать хоть один хороший поступок.

Если за день необходимо поменять несколько нарядов, год будет богатым на хорошие события.

По поверьям, для привлечения финансового благополучия нужно натереть руки монетами

Что нельзя делать 1 января

Запрещалось ссориться и выяснять отношения, иначе весь год будет конфликтным, пишет Мир24.

Нецензурная ругань – к разорению и бедности. весь год так и пройдет.

Народные поверья не рекомендовали 1 января отдавать долги, а также брать и давать взаймы.

Нельзя класть гостя на кровать, где спят муж и жена – это к измене и разладу.

Нельзя пришивать пуговицы к вещам. По поверьям, так можно вернуть в жизнь старые проблемы.

Что нельзя есть и пить 1 января

У православных христиан продолжается Рождественский пост. Постящимся нельзя есть мясо, молоко, яйца, рыбу, употреблять алкоголь.

Народные приметы на 1 января

Какая погода 1 января, таким будет и июль.

Сильный ветер в Ильин день – к хорошему урожаю орехов летом.

Иней на деревьях с утра – к урожайному году.

Снегири расчирикались – значит, впереди пасмурные и снежные дни.

Взято отсюда.

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