Как повышение взносов скажется на темпах капремонта многоэтажек в Алтайском крае

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С 1 января 2024 года в регионе увеличили минимальные размеры взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 14%

В Алтайском крае установили новые минимальные размеры взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Повышение на 14% вступило в силу с 1 января 2024 года. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Виктор Томенко. Эксперты “Толка” считают, что индексация платежей вряд ли сможет ускорить реализацию краевой программы, рассчитанной на 2014 – 2043 годы.

Как взносы на капремонт вырастут в рублях

После очередной индексации жителям многоквартирных деревянных домов и домов смешанных конструкций до четырех этажей включительно с этого года придется отчислять на капремонт 12,49 рублей с кв. метра жилплощади.

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С начала реализации 30-летней краевой программы в регионе провели работы в 2 992 многоквартирных домах на общую сумму 8,3 млрд рублей, что позволило улучшить жилищные условия 540 тысяч человек

Для жильцов кирпичных, монолитных, блочных и панельных многоквартирных домов до четырех этажей включительно минимальный взнос на капремонт составит 11,23 рубля с кв. метра.

Жителям пятиэтажек и более высоких многоквартирных домов придется платить за капремонт – 10,18 рублей с кв. метра.

Таким образом, минимальный ежемесячный взнос на капремонт за типовую двухкомнатную квартиру в “хрущевке” площадью 44 кв. метра составит 451,99 рублей. Еще в декабре прошлого года за такую же квартиру начисляли 396,05 рублей.

Напомним, что предыдущая индексация взносов на капремонт в регионе произошла с 1 января 2023 года. Тогда их увеличили сразу на 49,6%.

На минимальных взносах не разбежишься

Зампред комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи краевого Заксобрания Людмила Суслова напомнила “Толку” о том, что жители многоквартирных домов могут по-разному накапливать средства на капитальный ремонт.

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Собеседница отметила, что самый распространенный способ – это накопление денег на счете регоператора. По оценке депутата, им пользуются до 80% всех жителей многоквартирных домов региона.

ТСЖ, по словам Сусловой, чаще всего хранят деньги на специальных счетах. Собеседница подчеркнула, что спецсчет можно открыть и у регоператора. Такими счетами могут распоряжаться управляющие компании.

“В рамках спецсчета люди могут рассчитывать только на свои накопленные средства. Никто в данном случае им денег не добавит, но и не убавит. Накопления на счете регоператора действуют по принципу общего котла. Даже если людям не хватает средств, но ремонт надо проводить – регоператор может им добавить недостающую сумму, но с перспективой возврата этих денег“, – пояснила Суслова.

Собеседница напомнила и о том, что краевая программа капремонта многоквартирных домов проходит периодическую актуализацию.

Чтобы ускорить капремонт конкретной многоэтажки, как правило, собственники проводят общее собрание, на котором принимают решение об увеличении взносов на капремонт. После этого заявка отправляется в районную администрацию, а уже далее поступает в адрес регоператора.

Важным условиям для попадания в актуализированную программу является собираемость взносов. Если совсем по-простому – чем меньше должников, тем больше шансов хоть как-то приблизить капремонт своего дома.

По мнению Сусловой, новое повышение минимальных размеров взносов не окажет существенного влияния на ускорение темпов капремонта многоквартирных домов.

“Делают через одно место”

О том, что качество капремонтов многоквартирных домов в Барнауле оставляет желать лучшего заявил “Толку” замдиректора “Городской управляющей компании” и “Городского департамента ЖКХ” Михаил Гиндин.

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“Все подрядные организации у регоператора ручные. Есть более добросовестные подрядчики, которые зарекомендовали себя на рынке, но их даже близко не подпускают. Работают одни и те же. У нас где-то 30 кровель отремонтировали, из них мы меньше 10 актов выполненных работ подписали. Делают через одно место“, – высказал свое мнение собеседник.

Гиндин обратил внимание и на стоимость смет, которые выставляют подрядные организации, предлагаемые регоператором. По его мнению, они необоснованно завышены, что загоняет собственников в глубокие долги и лишает их возможности провести другие виды работ, которые также необходимы:

“Для примера возьмем дом на пр. Ленина, 73. Два года назад кровля стоила 9,5 млн рублей. Сейчас 23,5 млн рублей выкатывают. Нам говорят, что сметы защищаются, но как они защищаются, если такое повышение. Просто с ума сходят“.

В качестве другого примера Гиндин рассказал о доме на ул. Кирова, 75, где также производился капитальный ремонт кровли:

“Здесь мы тоже акт выполненных работ не подписали. Все вентиляционные шахты засорили цементом и кирпичом. Мы теперь должны искать деньги, чтобы это исправить“.

Подобная ситуация, по словам собеседника, произошла с домом на пр. Социалистическом, 112.

Директор управляющей компании “Поток” Ирина Слободчикова привела “Толку” подобный пример. По ее словам, подрядная организация некачественно выполнила капитальный ремонт многоквартирного дома на ул. 40 лет Октября, 27.

По этому поводу прошли суды, однако ситуацию на данном этапе исправлять некому – подрядчик якобы обанкротился.

Руководители управляющих компаний также выразили уверенность в том, что на минимальные взносы сделать капитальный ремонт хотя бы по какому-то отдельному виду работ на сегодняшний день не реально и новая индексация ситуацию нисколько не спасет.

Распорядились деньгами по своему усмотрению

Теперь уже бывший руководитель ТСЖ “Сокол” Григорий Иванов рассказал “Толку“, что жильцы дома на ул. Шумакова, 40 сами распорядились накопленными средствами на капремонт.

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За последние два года, решением собственников в подъездах многоэтажки установили пластиковые окна и сделали новые входные группы, частично отремонтировали систему канализации.

В данном случае жильцы смогли распорядиться именно специальным счетом, которым управляют только они.

“Пока хоть что-то можно было сделать, мы сделали. В противном случае эти деньги могла растопить инфляция. Наши жильцы это поняли и приняли верное решение“, – сказал Иванов.

И в этом случае собеседник предположил, что повышение взносов вряд ли сможет способствовать ускорению темпов капремонта многоквартирных домов в Барнауле и в целом по региону.

Добавим, что “Толк” направил официальный запрос региональному оператору Алтайского края “Фонд капитального ремонта многоквартирных домов“, в котором обозначил ряд вопросов по данной теме. По мере поступления ответа редакция подготовит дополнительную публикацию.

Ранее сообщалось, что всего в рамках краевой программы “Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края” на 2014–2043 годы планируется отремонтировать 8 514 объектов общей площадью 27 млн кв. метров, в которых живут 948,6 тысячи человек.

Взято отсюда.

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