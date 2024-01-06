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Как правильно гадать в Рождественский сочельник

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Во все времена особой популярностью пользовались гадания на избранника

Как правильно гадать в Рождественский сочельник

Фото: sm-news.ru

Ночь перед Рождеством – волшебное, таинственное и в тоже время мистическое время. Еще с давних времен девушки стремились узнать свое будущее именно с 6 на 7 января, так как гадание в эту ночь считается самым достоверным и точным. Рассказываем вам о других благоприятных для гадания днях в Святки, как подготовиться к гаданию и о том, как узнать свое будущее в это волшебное время.

1

Когда гадать лучше всего?

По народным поверьям, с особенной точностью сбываются гадания с 6 по 19 января. Но особой магией и правдивостью предсказаний отличается ночь с 6 на 7 января. Именно тогда потусторонние силы имеют особую силу, что улучшает качество гадания.

Также успешными для гадания считается Васильев вечер 13 января и Крещенский сочельник 18 января.

2

Как подготовиться к гаданию?

Идеальными для гадания считаются так называемые пограничные места, которые находятся на стыке мира мертвых и живых. К таким относятся: бани, чердаки, подвалы, покинутые хозяевами дома, перекрестки дорог, кладбища. В квартире лучше всего гадать в углах, на порогах, в дверях.

Во время гадания нужно соблюдать следующие правила:

  • если вы носите нательный крестик, снимите его;
  • уберите из комнаты иконы и другую церковную атрибутику;
  • на теле не должно быть поясов, узлов, ремней или браслетов – это мешает;
  • распустите волосы и уберите всевозможные аксессуары для волос;
  • во время гадания не скрещивайте руки и ноги;
  • в помещении должно быть тихо;
  • освещать помещение, где будет проходить гадание, должны только свечи;
  • если у вас есть домашнее животное, то закройте его в другой комнате, оно может помешать создать контакт с духами;
  • перед ритуалом очертите вокруг себя круг свечой, это защитит вас от воздействия нечистой силы.

3

Можно ли гадать в високосный год?

В високосный год гадать настоятельно не рекомендуется. Дело в том, что к февралю добавляется лишний день, который именуется в народе Касьяновым. Он назван так в честь римского святого Иоанна Кассиана, за которым закрепилась дурная слава. Он был завистливым, жадным, злым, ему даже приписывали связь с дьяволом.

По поверьям, гадание в високосный год может привлечь внимание Кассиана. Считается, что он может принести в дом убытки, бедность и болезни.

4

Виды гаданий

Гадание со свечами

Для гадания понадобится миска с водой, половинки от скорлупы грецкого ореха (их нужно столько же, сколько девушек участвует в гадании) и столько же небольших свечей. Свечи вставляются в скорлупки, зажигаются и опускаются плавать в миску с водой. Та девушка, у которой свеча сгорит первой, выйдет замуж первой. Соответственно, та девушка, у которой свеча сгорит последней, и замуж выйдет последней. Если у кого скорлупка со свечой утонула, той девушке, скорее всего, замужем не бывать.

Гадание ‘да – нет’

Над банкой с крупой или зерном держат левую руку ладонью вниз. Сосредоточившись, нужно задать интересующий вас вопрос. После этого возьмите из банки горсть крупы и пересчитайте зерна. Если их четное количество, это означает положительный ответ, нечетное – отрицательный.

Гадание на будущих детей

В рюмку нужно налить воды, в нее опустить кольцо и выставить на мороз. Перед сном рюмку забрать с мороза и по образовавшейся в ней ледяной поверхности можно судить о будущих детях. Количество бугорков указывает на количество мальчиков, а количество ямок – на то, сколько будет девочек.

Гадание по книге

Наугад берется книга и задается вопрос. После этого нужно назвать номер страницы и строки. То, что написано в этом месте и есть ответ на заданный вопрос.

Гадание с цепочкой

Нужно взять золотую цепочку, потереть ее между ладоней, подержать в правой руке, потрясти и бросить на стол. Если образовался круг – ожидаются замкнутые неприятности; полоса – везение; узел – трудности и болезни; треугольник – любовные успехи; бант – свадьба; змея – предательство; сердце – любовь.

Гадание с зеркалом

Считается самым мистическим. В абсолютной темноте, ночью, нужно сесть напротив зеркала со свечой. Никого, кроме вас, в комнате быть не должно. Нужно внимательно всмотреться в отражающую поверхность. Где-то через пять минут она потускнеет. Тогда за стеклом отразится суженый, а точнее – принявший его обличье дьявол. Девушка должна начать произносить ‘чур меня’, чтобы он исчез. В противном случае нечисть материализуется.

На расческу

Перед сном нужно расчесать волосы и положить расческу под подушку и проговорить ‘Суженый мой, ряженый мой, приди ко мне, причеши мне голову’. Сон укажет на избранника. Во сне гадающая может и не увидеть суженого, но нужно обращать внимание на косвенные признаки (во сне может фигурировать его вещь или разговор будет идти о нем).

На валенок или сапог

Так выясняется, с какой стороны ждать избранника. В полночь нужно выйти во двор и кинуть обувь на дорогу. Куда будет указывать носок – оттуда ждать суженого или сватов.

Гадание на имя возлюбленного

Ночью нужно выйти на улицу и спросить имя у первого встречного. Именно так и будут звать вашего избранника.

Гадание по свечам

Нужно зажечь свечу и проговорить про себя волнующий вопрос. Затем огарок положить в металлическую миску и растопить воск. После этого влить холодную воду и проанализировать получившуюся фигуру, опираясь на собственную интуицию. Примерные значения:

  • сердце – любовь;
  • рыбка – беременность;
  • птица – известие, новость;
  • множество капелек – денежная прибыль;
  • цветок – встреча;
  • гриб – долгая жизнь;
  • яблоко – хорошее здоровье;
  • яйцо – тайна.

Гадание по телевизору

Более современный способ гадания. Необходим включенный телевизор. Гадающие уходят в другую комнату и один из них задает волнующий его вопрос. После этого нужно подойти к телевизору и послушать ответ. Первая произнесенная в телевизоре фраза и будет ответом на заданный вопрос. Если ответ понятен, то так тому и быть. А если фраза не связана с вопросом и ответа не дает –  результат еще не определен.

Гадание по волосам

Нужны волосы гадающего и человека, с кем планируете связать свою жизнь. Берется емкость с водой, щепотка соли, зола и сахар. Все эти ингредиенты перемешиваются и добавляются в воду. Когда поверхность станет абсолютно гладкой, нужно отправить туда два волоска: свой и избранника. Миска оставляется до утра в углу комнаты. Если поутру окажется, что волосы переплелись между собой, то свадьбе быть в скором времени. В случае если волоски отстранятся друг от друга, то пару ожидает разлука. 

Данный материал впервые опубликован 06.01.2017 на сайте amic.ru. 

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