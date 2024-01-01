Как правильно хранить блюда, приготовленные на Новый год

Как правило, часть того, что россияне готовят на новогоднее застолье, остается на 1 и 2 января. Эксперт рассказала, как нужно правильно хранить блюда и оставшиеся продукты, чтобы они не испортились.

По словам Сильвии Андерсон, эксперта по безопасности пищевых продуктов из Великобритании, мясные продукты после новогоднего застолья лучше заморозить. Также важно разобраться в разнице маркировок «годен до» и «использовать до», пишет «Газета.ру» .

Эксперт отмечает, что на упаковках большинства продуктов указаны сроки годности и рекомендации к употреблению в течение определенного промежутка времени. Последние зачастую применяются к таким продуктам, как: мясо, рыба, паштеты, готовые салаты.

Сухие десерты с высоким содержанием сахара, сухофрукты и алкоголь можно хранить дольше всего, поскольку они являются натуральными консервантами. А вот десерты со свежими фруктами и кремом лучше съесть, как можно скорее, так как высока вероятность появления плесени.

Это же кается продуктов с высоким содержанием белка. Речь идет об орехах, яйцах и сливочном масле.

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Взято отсюда.

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