Примирение. Фигурки. Прощение Фото: succo с сайта Pixabay

Вечерняя служба в воскресенье перед Великим постом считается очень трогательной, ведь в конце богослужения проводится особый чин прощения, когда все в храме просят прощения друг у друга

Великий пост начнется в понедельник, 18 марта. В этот период верующие ограничивают себя в гастрономических удовольствиях и развлечениях и уделяют особое внимание своей духовной жизни. Этот отрезок времени предназначен для самосовершенствования, духовного очищения, поиска смыслов и подготовки к великому христианскому празднику – Пасхи. А в последнее воскресенье перед Великим постом принято просить прощения и разрешать конфликты, чтобы обиды – эти душевные “нарывы” – не мешали во время сложного периода Великого поста.

В настоящее время принято просить прощения вообще у всех, особенно у тех людей, перед кем особо и не виноваты. Однако, чтобы извинения принесли пользу, нужно понимать, в чем мы считаем себя виноватыми и за что хотим просить прощения, пишет “Правмир”.

Прося прощения, важно говорить не об абстрактной ситуации вообще, а о том, что нас “грызет”.

“Очень важно в деле прощения помнить о том, что наша цель — не выклянчить прощение, а донести до нашего ближнего свое желание разрешить ситуацию. Мы переступаем через чувство собственного комфорта, но не собственного достоинства”

В церкви напоминают: даже в ситуации, когда человек просит прощения, надо оставаться достойными, ведь человек создан по образу и подобию Бога.

Взято отсюда