Крещение Фото: "Толк"

По традиции церковь освящает предметы, которыми пользуются люди, а также еду и воду, чтобы через них благодать Святого Духа содействовала самому человеку

19 января православные христиане празднуют Крещение Господне, одной из традиций которого является освящение воды. Этот ритуал очень древний и берет свое начало еще в евангельских событиях, пишет православный журнал “Фома”.

Когда и где можно набирать крещенскую воду?

Крещенскую воду называют Великой агиасмой, то есть великой святыней. Набирать ее можно после утреннего водосвятного молебна 18 января и до вечера 19 января.

В храмах в эти праздничные дни воду раздают круглосуточно.

Как пить святую воду?

В сочельник и сам праздник Крещения Господня святую воду можно пить в любое время суток вне зависимости от приема пищи.

В остальные же дни святую воду по традиции пьют натощак. Однако при болезни и сложных жизненных обстоятельствах крещенскую воду допускается выпить и после еды.

Что еще можно делать со святой водой?

Святой водой можно окропить жилище, домашних животных и продукты питания. Рекомендуется это делать в сам праздник, используя освященную воду, которую только что принесли из храма.

Как хранить святую воду?

Хранить святую воду стоит в специально отведенном месте, лучше рядом с иконами. Не следует ставить бутылку с ней на пол.

Правда ли, что святая вода не портится?

Святая вода обычно хранится дольше обычной. Однако бывают и случаи, когда она портится довольно быстро. Возможно, это происходит из-за хранения неподобающим образом.

Куда вылить испорченную святую воду?

Если вода испортилась, то ее можно вылить в не попираемое ногами место. Можно полить ею цветы или деревья, возле которых не гуляют собаки и не ходят люди. Кроме того, можно вылить ее в водоем с проточной водой.

В раковину выливать такую воду нельзя, поскольку так она попадет в канализацию с нечистотами.

Что нельзя делать со святой водой?

Святой водой нельзя мыться.

Нельзя хранить ее на полу.

Нельзя варить еду на святой воде, а также добавлять ее в пищу, как вкусовую добавку.

Святую воду нельзя давать животным.

Ранее “Толк” писал, по каким приметам можно определить будущее на Крещение Господне.

Взято отсюда