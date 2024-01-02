Как правильно обрабатывать продукты питания перед приготовлением

Чтобы с пользой есть любимые овощи и фрукты, а также другие продукты питания необходимо научиться гигиенической культуре. Иначе даже любимое блюдо станет рассадником болезнетворных микроорганизмов.

Специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю знают, как нужно обрабатывать продукты питания перед приготовлением.

Фрукты и овощи

Обязательно их нужно тщательно мыть под проточной водой. Это касается и фруктов и овощей с несъедобной кожурой – бананов, лимонов, мандаринов, арбузов, дынь.

Листовая зелень

Петрушку, сельдерей, кинзу, укроп, зеленый лук и другую зелень необходимо мыть не только перед едой, но и перед помещением в холодильник. Именно зелень, а также свежие овощи/фрукты – любимая среда обитания кишечной палочки.

Рыба и морепродукты

Сырую рыбу тщательно мыть не требуется, так как впереди достаточная термическая обработка, убивающая всех патогенов. Достаточно просто сполоснуть, чтобы удалить возможные внешние загрязнения. А вот моллюски промывать нужно тщательно, поскольку в них может встречаться песок и осколки раковин.

Мясо

Промыть мясо от бактерий практически невозможно. Поэтому самым надежным способом избавиться от патогенов является достаточная термическая обработка.

Яйца

Именно яйца являются основным источником инфицирования человека сальмонеллезом. Причем носителем сальмонеллы являются сами куры-несушки, а не яйца. Сальмонелла может находиться только на скорлупе. Бактерии не могут проникнуть через неповрежденную скорлупу, но попадают внутрь яйца даже при небольшой трещинке. Поэтому перед приготовлением яйца нужно обязательно мыть теплой водой с мылом. Но именно непосредственно перед приготовлением, а не заранее. Если яйца вымыть сразу после покупки, перед помещением в холодильник, то можно повредить защитную пленку на скорлупе. И тогда бактерии смогут легко проникнуть внутрь яйца. Яйца с поврежденной скорлупой выбрасывать не надо, но их обязательно следует отварить (не менее 15 минут).

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Взято отсюда.

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