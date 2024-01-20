Застолье. Еда. Новогодний стол. Фото: ru.freepik.com
Иванов день, Иван-бражник – это разные народные названия дня Собора Предтечи и Крестителя Иоанна. Еще 20 января звали Сведебником, Перезимником и Зимним мясоедом
“Собор Иоанна Предтечи” – так в православной церкви называют праздник 20 января. На следующий день после Крещения церковь чествует всех причастных к великому празднику. Слово “собор” означает собрание верующих в храме для совершения богослужения в честь Иоанна Крестителя, объясняет “Пятый канал”.
На Руси святого прозвали Иваном Бражником из-за народной традиции “запивать зло” освященной крещенской водой и “заряжаться” здоровьем на весь год.
Еще 20 января звали Сведебником, Перезимником и Зимним мясоедом
Как вести себя в день Ивана Бражника
По народным поверьям и традициям, застолье на Ивана Бражника нельзя начинать с первых блюд. Если не послушаться, но ожидания на наступивший год не сбудутся.
Запрещалось убивать мышей.
Не следовало принимать подарки, особенно от незнакомых и малознакомых людей. Запрет связывали с риском перенять их проблемы и болезни.
Народные приметы на Ивана Бражника
- В старину считалось, что если выйти замуж в январе до Крещения, девушка может рано овдоветь либо брак будет непрочным и молодые скоро расстанутся.
- Женитьба 20 января и позднее сулит достаток, крепкий брак и много детишек молодой семье.
- Если в день свадьбы идут крупные хлопья снега, супружескую пару ожидает благополучие и финансовый достаток. Если же в день свадьбы дует сильный ветер, то отношения супругов будут непрочными, для этого брака потребуются большие усилия.
- В этот день можно помолиться Иоанну для решения сложного и судьбоносного вопроса.
- Если в Иванов день увидеть мышь, то в семье вскоре появится прибавление.
Считалось, что если на Ивана Бражника “обмыть” горе супружества без взаимной любви, то в семейной жизни будущую жену ждет меньше горя.
Народные приметы на 20 января
Если эхо далеко разлетается, скоро ударит мороз.
Ясно и холодно – к засушливому лету, южный ветер – к суровому лету.
Яркое солнце в полдень – к ранней весне.
Взято отсюда