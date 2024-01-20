Застолье. Еда. Новогодний стол. Фото: ru.freepik.com

Иванов день, Иван-бражник – это разные народные названия дня Собора Предтечи и Крестителя Иоанна. Еще 20 января звали Сведебником, Перезимником и Зимним мясоедом

“Собор Иоанна Предтечи” – так в православной церкви называют праздник 20 января. На следующий день после Крещения церковь чествует всех причастных к великому празднику. Слово “собор” означает собрание верующих в храме для совершения богослужения в честь Иоанна Крестителя, объясняет “Пятый канал”.

На Руси святого прозвали Иваном Бражником из-за народной традиции “запивать зло” освященной крещенской водой и “заряжаться” здоровьем на весь год.

Еще 20 января звали Сведебником, Перезимником и Зимним мясоедом

Как вести себя в день Ивана Бражника

По народным поверьям и традициям, застолье на Ивана Бражника нельзя начинать с первых блюд. Если не послушаться, но ожидания на наступивший год не сбудутся.

Запрещалось убивать мышей.

Не следовало принимать подарки, особенно от незнакомых и малознакомых людей. Запрет связывали с риском перенять их проблемы и болезни.

Народные приметы на Ивана Бражника

В старину считалось, что если выйти замуж в январе до Крещения, девушка может рано овдоветь либо брак будет непрочным и молодые скоро расстанутся.

Женитьба 20 января и позднее сулит достаток, крепкий брак и много детишек молодой семье.

Если в день свадьбы идут крупные хлопья снега, супружескую пару ожидает благополучие и финансовый достаток. Если же в день свадьбы дует сильный ветер, то отношения супругов будут непрочными, для этого брака потребуются большие усилия.

В этот день можно помолиться Иоанну для решения сложного и судьбоносного вопроса.

Если в Иванов день увидеть мышь, то в семье вскоре появится прибавление.

Считалось, что если на Ивана Бражника “обмыть” горе супружества без взаимной любви, то в семейной жизни будущую жену ждет меньше горя.

Народные приметы на 20 января

Если эхо далеко разлетается, скоро ударит мороз.

Ясно и холодно – к засушливому лету, южный ветер – к суровому лету.

Яркое солнце в полдень – к ранней весне.

Взято отсюда