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По народным поверьям, 28 февраля был благоприятным днем для ворожбы и гаданий. Считалось, что все предсказанное в этот день сбывается

28 февраля православная церковь чтит память апостола от 70-ти Онисима. В народе его звали Онисимом Овчарником и считали покровителем пастухов и их стад.

Согласно же людским поверьям, на 28 февраля считали удачным для гадания. Знахари делали “укорот” на длинные языки – заговаривали людей от злословия. Еще заговаривали мужей, которые любили распускать руки.

Что делать нельзя 28 февраля

Народные поверья запрещали строить планы (считалось, что они могут провалиться), переезжать или перевозить вещи.

Кроме того, не рекомендовалось тратить деньги, идти в гости без подарка или угощения, а также стоять на ветру (чтобы якобы не надуло беду).

Погодные приметы на 28 февраля

Какая погода будет на Онисима, таким окажется и сентябрь.

Если в этот день тает снег – сенокос будет хорошим.

Восточный ветер предвещает песчаные бури летом.

Лисицы вдалеке лают – к снегопаду.

Закат окрасился алым – будет метель.

На небе яркая и полная луна – к холодам.

Взято отсюда