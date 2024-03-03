Как правильно выбрать саженцы плодовых деревьев

Наступила весна, скоро начнется самая горячая пора для дачников и садоводов. Многие захотят обновить свой сад и приобрести саженцы плодовых деревьев. Чтобы сделать правильный выбор, специалисты Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» рассказали об основных правилах, которые позволяют минимизировать риски при приобретении саженцев.

Свежие корни

Как объяснили в Центре, в первую очередь необходимо обращать внимание на корни, которые должны быть свежими. Если они подсохли, то лучше отказаться от покупки. Чем больше корневая система и чем больше отрастающих корешков-мочек, тем оптимальнее будет процесс приживаемости деревца. Также необходимо обратить внимание на надземную часть деревца, чтобы не было поломанных ветвей.

Открытая и закрытая

Все саженцы делятся на два типа: с закрытой корневой системой (посаженные в контейнеры) и с открытой. У каждого вида есть свои плюсы и минусы.

Так, у деревьев с закрытой корневой системой хорошо развиты корни, они активно приживутся в новом месте. Кроме того, они могут долго храниться, а посадку можно осуществлять с середины весны и до середины осени. К их минусам можно отнести высокую стоимость и относительно небольшой ассортимент сортов.

Саженцы с открытой корневой системой представлены обширным ассортиментом и имеют более низкую стоимость. Зато они не смогут храниться долго, и сложно приживаются.

Другой важный аспект — был ли привит саженец. У привитого в месте, где корневая шейка переходит в штамб, имеется коленообразный выступ, заметен зарастающий срез над привитой почкой.

Только в специализированных магазинах

Отдельно стоит остановиться на местах, где продают саженцы. Питомники могут предложить широкий выбор сортов, но чаще всего они располагаются за пределами городов. Хорошим вариантом для покупки выступают специализированные садовые центры, где предлагают только растения и сопутствующие материалы.

В гипермаркетах, в которых можно встретить «уголок садовода», часто бывает пересортица. К минусам таких торговых точек также отнесится и отсутствие профессиональной консультации.

Не рекомендуется приобретать саженцы на стихийных рынках или на обочинах дорог, где их могут продавать, например, с машин. В таких случаях гарантировать качество купленного посадочного материала практически невозможно.

Без болезней и вредителей

Чтобы точно быть уверенными, что молодые деревья не заражены болезнями, можно провести исследования. В Алтайском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна» напомнили, что здесь проводят исследования саженцев на выявление карантинных организмов – вредителей и возбудителей заболеваний. Работы проводятся как в рамках государственного задания, так и по обращениям частных заказчиков.

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Взято отсюда.

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