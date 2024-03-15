реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Как правильно заполнять бюллетень и как его случайно не испортить?

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Лишние отметки могут сделать бюллетень недействительным

Как правильно заполнять бюллетень и как его случайно не испортить?

Бюллетень на выборах в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Каждый россиянин, пришедший с 15 по 17 марта 2024 года на выборы президента, получит по одному бюллетеню белого цвета с зеленой сеткой. Рассказываем, как правильно его заполнить, чтобы ваш голос учли.

1

Напомните, а кто кандидаты в президенты?

На выборах главы государства 2024 года четыре кандидата:

  • Владислав Даванков (“Новые люди”);
  • Владимир Путин (самовыдвиженец);
  • Леонид Слуцкий (ЛДПР);
  • Николай Харитонов (КПРФ).

2

Как правильно заполнить бюллетень?

Есть несколько важных правил: 

  • проголосовать можно только за одного кандидата; 
  • отметку за кандидата нужно ставить в клетке напротив его фамилии.

3

Какую отметку можно ставить в квадрате?

На самом деле – любую отметку: галочку, крестик или что-то еще. Старайтесь делать пометку строго в квадрате, а не рядом. Галочка рядом с фамилией кандидата, но не в квадрате засчитана не будет. 4

Какой бюллетень признают испорченным и не будут учитывать?

Ваш голос не зачтут, если: 

  • будет галочка или другая отметка в квадратах напротив двух и более кандидатов;
  • у одного кандидата будет отметка в квадрате, а у другого или других за пределами квадрата, но возле фамилии;
  • вы поставили отметку не в квадрате, а в другом месте рядом с фамилией кандидата;
  • на бюллетене вообще нет отметки в квадрате напротив одного из кандидатов;
  • на бюллетене оторван/отрезан верхний правый угол, где размещена специальная марка, печать и подписи двух членов комиссии, либо марки и/или печати и/или подписей там вообще не было, так что обязательно проверяйте при получении;
  • бюллетень не установленного образца, который вы, например, принесли с собой.

Для удобства читателей amic.ru наглядно показал все эти правила в инфографике по этой ссылке.

горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Снежная и скользкая погода пришла в Алтайский край 15 марта

Снежная и скользкая погода пришла в Алтайский край 15…

Лед в барнаульских дворах Фото: Витали Барабаш В ночное время…

Что ни в коем случае нельзя делать на Федота Ветроноса. Народные приметы на 15 марта

Что ни в коем случае нельзя делать на Федота…

Метель и штормовой ветер в Барнауле Фото: Виталий Барабаш В…

55-летний ретрокабриолет Cadillac DeVille продают в Бийске за 3,7…

Размер и пропорции этого Cadillac впечатляют: его длина составляет 5,7…

В Алтайском крае ночью обчистили закрытый детский лагерь

В Алтайском крае ночью обчистили закрытый детский лагерь

Кража в детском лагере Фото: МВД Медиа Местные жители вынесли…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp