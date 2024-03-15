Как правильно заполнять бюллетень и как его случайно не испортить?

Лишние отметки могут сделать бюллетень недействительным
Бюллетень на выборах в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Каждый россиянин, пришедший с 15 по 17 марта 2024 года на выборы президента, получит по одному бюллетеню белого цвета с зеленой сеткой. Рассказываем, как правильно его заполнить, чтобы ваш голос учли.
1
Напомните, а кто кандидаты в президенты?
На выборах главы государства 2024 года четыре кандидата:
- Владислав Даванков (“Новые люди”);
- Владимир Путин (самовыдвиженец);
- Леонид Слуцкий (ЛДПР);
- Николай Харитонов (КПРФ).
2
Как правильно заполнить бюллетень?
Есть несколько важных правил:
- проголосовать можно только за одного кандидата;
- отметку за кандидата нужно ставить в клетке напротив его фамилии.
3
Какую отметку можно ставить в квадрате?
На самом деле – любую отметку: галочку, крестик или что-то еще. Старайтесь делать пометку строго в квадрате, а не рядом. Галочка рядом с фамилией кандидата, но не в квадрате засчитана не будет. 4
Какой бюллетень признают испорченным и не будут учитывать?
Ваш голос не зачтут, если:
- будет галочка или другая отметка в квадратах напротив двух и более кандидатов;
- у одного кандидата будет отметка в квадрате, а у другого или других за пределами квадрата, но возле фамилии;
- вы поставили отметку не в квадрате, а в другом месте рядом с фамилией кандидата;
- на бюллетене вообще нет отметки в квадрате напротив одного из кандидатов;
- на бюллетене оторван/отрезан верхний правый угол, где размещена специальная марка, печать и подписи двух членов комиссии, либо марки и/или печати и/или подписей там вообще не было, так что обязательно проверяйте при получении;
- бюллетень не установленного образца, который вы, например, принесли с собой.
Для удобства читателей amic.ru наглядно показал все эти правила в инфографике по этой ссылке.
горняк
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