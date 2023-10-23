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Как предсказать погоду на Евлампия Зимоуказателя. Народные приметы 23 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Заморозки. Погода Фото: pixabay.com

Прогноз погоды делали по направлению рогов месяца, по слякотной или сухой погоде, по ветру или неожиданно ударившим морозам

23 октября верующие чтили память двух святых мучеников – брата и сестры Евлампия и Евлампии. В народе их прозвали Зимоуказателями и предсказывали в этот день погоду. О приметах и поверьях даты – в нашем материале.

Как предсказать погоду 23 октября

  • Слякотная и грязная погода означает, что снег не выпадет до Казанской (4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери).
  • Мороз на не ударил, значит, в ближайшие четыре недели наступления зимы ждать не стоит.
  • Северный и восточный ветер – примета наступления холодов.
  • Рога месяца показывают в ту сторону, откуда вскоре подуют ветра.

Что нельзя делать 23 октября

Народные поверья запрещали покупать одежду, подметать пол, надевать кольца и серьги.

В долг не давали спички и свечи. Кроме того, предки старались не играть свадьбы: боялись, что брак, заключенный в этот день, будет недолговечным, пишет “Пятый канал”.

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горняк локтевский

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