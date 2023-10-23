Как предсказать погоду на Евлампия Зимоуказателя. Народные приметы 23 октября
Заморозки. Погода Фото: pixabay.com
Прогноз погоды делали по направлению рогов месяца, по слякотной или сухой погоде, по ветру или неожиданно ударившим морозам
23 октября верующие чтили память двух святых мучеников – брата и сестры Евлампия и Евлампии. В народе их прозвали Зимоуказателями и предсказывали в этот день погоду. О приметах и поверьях даты – в нашем материале.
Как предсказать погоду 23 октября
- Слякотная и грязная погода означает, что снег не выпадет до Казанской (4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери).
- Мороз на не ударил, значит, в ближайшие четыре недели наступления зимы ждать не стоит.
- Северный и восточный ветер – примета наступления холодов.
- Рога месяца показывают в ту сторону, откуда вскоре подуют ветра.
Что нельзя делать 23 октября
Народные поверья запрещали покупать одежду, подметать пол, надевать кольца и серьги.
В долг не давали спички и свечи. Кроме того, предки старались не играть свадьбы: боялись, что брак, заключенный в этот день, будет недолговечным, пишет “Пятый канал”.
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