Как преодолеть дефицит кадров в строительной отрасли

Поднять престиж профессии члены Союза строителей Алтайского края предлагают с помощью роста зарплат, механизации и сотрудничества предприятий с профильными учебными заведениями края.

Дефицит строительных кадров в прошлом году вырос в стране на 31%. Растет он и в Алтайском крае. Гендиректор КЖБИ-1 Кирилл Овсянников разделяет отток кадров на несколько направлений: половина уходит в контрактники, остальные уезжают монтажниками на строительство крупных инфраструктурных объектов или на Север. Там заработные платы выше в 3-4 раза.

По словам исполнительного директора Союза строителей Вячеслава Ширшова, нехватка квалифицированных рабочих, младшего технического персонала и ИТР в отрасли сохраняется на протяжении многих лет, и без принятия экстренных мер он только усилится. Ситуация усугубляется тем, что школьники не хотят получать техническое образование.

Гендиректор СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович говорит, что меньше четверти выпускников российских колледжей задерживается в отрасли более чем на 3 года. Это связано с небольшой зарплатой и серьезными физическими нагрузками, что формирует низкий престиж профессии.

«И для того, чтобы молодежь оставалась в профессии, ручной труд нужно минимизировать, повышая уровень механизации», – считает Герасимович.

«Строительным компаниям следует использовать целевое обучение, увеличивать число именных стипендий от предприятий, проводить экскурсии школьников на предприятия, – предлагает Ширшов. – Мы предложили нашим членам союза направить министерство образования ролики, пропагандирующие строительные профессии. И такие компании как «Жилищная инициатива», «Союз», «Акто», наладили сотрудничество с профильными учебными заведениями края.

Ширшов обратил внимание коллег, что Алтайский архитектурно-строительный колледж начал выполнять федеральную программу «Профессионалитет», направленную на подготовку специалистов среднего звена. В прошлом году на базе были организованы конкурсы профмастерства среди строителей, во время которых определяли лучшего каменщика, сварщика, штукатура и монтажника. Они способствуют повышению престижа рабочих профессий.

«Хочу призвать руководителей строительных предприятий активнее сотрудничать с колледжем и техническим университетом. Сегодня кадры для нашей отрасли можно взять только там», – заявил исполнительный директор Союза.

И Герасимович призвала профессиональное сообщество активнее подключаться к реализации федеральной программы профессионалитет вместе с колледжем, который выпускает около 700 специалистов в год.

Она отметила, что для работодателей такое участие позволяет, оказав помощь учебному заведению, получить инвестиционный налоговый вычет. Однако для этого нужен нормативно-правовой акт субъекта федерации.

«Нами направлено письмо Министерству образования края с просьбой выйти с соответствующей законодательной инициативой к правительству края», – сообщила гендиректор СРО.

ШУМИЛОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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