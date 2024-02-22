Турнир "Игры будущего". Открытие Фото: Официальная группа "ВКонтакте" – vk.com/gamesofuture
Владимир Путин лично открыл “Игры будущего” в Казани. Это первый международный турнир в концепции фиджитал – на стыке спорта и киберспорта
В Казани стартовали “Игры будущего” – первый международный турнир на стыке спортивного и цифрового миров, классического спорта и киберспорта.
В открытии “Игр” приняли участие президент РФ и лидеры зарубежных стран, пишут “Ведомости”.
Открытие турнира “Игры будущего”
Открытие “Игр” состоялась в международном выставочном центре “Казань Экспо”.
“Игры будущего – это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт”, – сказал Владимир Путин на открытии. Его цитирует РБК.
Турнир “Игры будущего”. Открытие Фото: Официальная группа “ВКонтакте” – vk.com/gamesofuture
Путин отметил, что международный турнир в концепции фиджитал является уникальной историей для современной летописи мирового спорта.
Рядом с Путиным на церемонии находились фигуристка Камила Валиева и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, возглавляющий Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта.
На открытии “Игр будущего” также выступили политики из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии.
Турнир “Игры будущего”. Открытие Фото: Официальная группа “ВКонтакте” – vk.com/gamesofuture
Главное о турнире “Игры будущего”
- “Игры будущего” проходят с 21 февраля по 3 марта.
- Участвуют более 2 тысяч спортсменов в 21 дисциплине, пишет РБК.
- Среди участников – спортсмены из США, Китая, Германии, Великобритании и стран Балтии.
Взято отсюда