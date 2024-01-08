Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

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08 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Допускается ли вообще «прикуривать» от современных автомобилей? Допускается, но важно соблюдать правила, которые могут быть неизвестны даже опытным водителям. Пишет «За рулем».

Согласно общему мнению, для машины-донора такая процедура нежелательна. Тем не менее многие автовладельцы как «прикуривали» свои автомобили, так и продолжают «прикуривать». В качестве источника питания используются как внешние батареи, так и АКБ других машин. Главное знать, как это делать правильно.

Так «прикуривать» автомобиль нельзя: и в первую очередь, не «прикуривайте» автомобиль, стартер которого до этого крутился нормально, при этом полностью разрядил АКБ, но двигатель так и не запустил. Бессмысленно стараться запускать двигатель с технической неисправностью. Ваш аккумулятор тоже сядет.

Не соединяйте первыми «минусовые» провода. В теории опасного в этом ничего нет. Просто если первой подключить «массу», а затем случайно коснуться плюсовым проводом о металлический элемент авто, то помимо искр и дыма можно получить пожар. Если первыми подключать «плюсовые» провода, то таких неприятностей можно избежать.

Не пытайтесь запускать авто, если ваша АКБ менее мощная. В теплую погоду, может, вам и удастся реанимировать более мощный двигатель. Но вот на морозе ваша малолитражка может не справиться с такой задачей.

Всегда сами подключайте провода, не доверяйте это посторонним. Убедитесь, что провода не касаются подвижных элементов в подкапотном пространстве. После этого можно произвести попытку запуска заглохшего двигателя. Если запуск состоялся, то вначале отсоединяем минус (-) от запустившегося автомобиля, а затем от АКБ-донора. В той же последовательности отсоединяем плюсовой провод (+).

Запущенный двигатель не следует сразу глушить. Нужно дать возможность ему поработать и подзарядить свой аккумулятор.

После этого необходимо выяснить причину, по которой не запускался заглохший двигатель.

Фото: Shutterstock

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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