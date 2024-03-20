Эскизы благоустройства парка им. Ленина Фото: barnaul.org

В период с 15 по 17 марта горожане имели возможность проголосовать за объекты для благоустройства в очном формате. Сейчас же жители краевой столицы могут сделать свой выбор в онлайн-формате

В краевой столице на сайте za.gorodsreda.ru проходит голосование по выбору общественных территорий города для благоустройства в 2025 году. Работы будут выполнены по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”. Рассказываем, до какого числа и за какие территории можно проголосовать.

1

Когда в Барнауле можно будет проголосовать за объект благоустройства?

Голосование за благоустройство общественных территорий уже началось. Свой выбор можно будет сделать до 30 апреля.

2

А как проголосовать?

Принять участие в голосовании может любой житель Барнаула, который достиг 14-летнего возраста. Сделать свой выбор необходимо на странице za.gorodsreda.ru (потребуется авторизация через портал “Госуслуги”) или с помощью волонтеров.

3

Какие места вошли в список для голосования?

В 2024 году в список для голосования вошло 37 общественных пространств. Кроме того, по обращению инициативной группы жителей в перечень была добавлена территория за торговым центром “Европа”. Также у жителей есть возможность выбрать один из двух дизайн-проектов второго этапа благоустройства территории парка имени Ленина.

Полный список выглядит следующим образом.

Индустриальный район:

Площадь Маршала Жукова;

Аллея “Малахитовая”(улица 50 лет СССР, 27а);

Сквер, расположенный по улице 50 лет СССР, 29;

Сквер “40-летия Победы” (улица Георгиева, 32);

Аллея по улице Георгиева (от Павловского тракта до улицы Энтузиастов);

Сквер “Победы” (улица Новосибирская, 16в);

Сиреневый бульвар;

Аллея “Радужная” (по Малому Павловскому тракту, от улицы Шумакова до улицы Панфиловцев);

Зеленая зона, расположенная по улице Лазурной, 4;

Сквер “Кристал” (улица Малахова, 177е);

Сквер по улице Шумакова, 17а;

Зеленая зона по улице Малахова, 113;

Зеленая зона по улице Малахова, 116;

Зеленая зона, расположенная по улице Попова напротив дома №98 по улице Антона Петрова;

Территория по адресу улица Шумакова, 9.

Ленинский район:

Бульвар Медиков (улица Юрина, 166а);

Зеленая зона по улице Юрина (от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна);

Аллея по улице Малахова (от улицы Юрина до улицы Антона Петрова);

Зеленая зона по проспекту Космонавтов (от проспекта Ленина до улицы Попова);

Зеленая зона по улице Юрина (от дома № 48 по улице Островского до дома № 291 по улице Юрина);

Зеленая зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по улице Антона Петрова;

Площадь Народная.

Октябрьский район:

Зеленая зона по улице Смирнова (от улицы Северо-Западной до улицы Петра Сухова);

Зеленая зона между домами №17, 19 по улице Германа Титова;

Обской бульвар;

Зеленая зона по улице Молодежной, 5;

Сквер “Ротонда” (проспект Комсомольскому, 73);

Сквер, расположенный в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80-й Гвардейской Дивизии, Западной 5-й;

Зеленый сквер (за площадью Октября).

Центральный район:

Сквер по улице Аванесова (от переулка Пожарного до переулка Присягина);

Демидовская площадь;

Сквер Пушкина;

Зеленая зона между домами №55а, 67 по проспекту Красноармейскому.

Железнодорожный район:

Проезд Полюсный (от переулка Ядринцева до жилого дома №93 по проезду Полюсному;

Зеленая зона по улице Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы имени В.М.Шукшина);

Зеленая зона между домами №21 и 25 по проспекту Строителей;

Зеленая зона от дома №33 по проспекту Строителей до переулка Ядринцева.

4

Кто лидирует на данный момент?

На сегодняшний день в голосовании по выбору общественных территорий города для благоустройства в 2025 году приняло участие свыше 4,5 тысяч человек.

Более 1,6 тысячи барнаульцев отдали свои голоса территории за торговым центром “Европа” (ул. Шумакова, 9). Таким образом, пока она занимает лидирующую позицию. На втором месте сквер на улице Аванесова в Центральном районе, который набрал более 700 голосов. На третьем – Зеленый сквер за Государственным художественным музеем Алтайского края на площади Октября – 200 голосов.

Параллельно проходит голосование за дизайн-проект второго этапа благоустройства парка имени Ленина. Предварительно побеждает второй проект, согласно которому подразумевается продолжение формирования пешеходных дорожек к улицам Островского и Ленинградской.

Взято отсюда