Выборы президента России в 2024 году, баннеры Фото: избирком Алтайского края

Что нужно знать о том, когда пройдут выборы, как найти свой участок и как проголосовать, если этому мешают расстояния и планы

До самой важной электоральной процедуры в России – выборов президента – осталось совсем немного. Однако даже опытные избиратели, не пропускающие ни одной кампании, иногда сталкиваются с трудностями, мешающими проголосовать. Слегка добавляет путаницы и появление новых инструментов, призванных облегчить участие в выборах, – системы “Мобильный избиратель” и дистанционного электронного голосования. Как не потеряться и принять участие в определении будущего страны без стресса – в материале “Толка”.

Взято отсюда