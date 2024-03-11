Как принять участие в выборах президента России – 2024

Фото: избирком Алтайского края

Что нужно знать о том, когда пройдут выборы, как найти свой участок, и как проголосовать, если этому мешают расстояния и планы

До самой важной электоральной процедуры в России – выборов президента – осталось совсем немного. Однако даже опытные избиратели, не пропускающие ни одной кампании, иногда сталкиваются с трудностями, мешающими проголосовать. Слегка добавляет путаницы и появление новых инструментов, призванных облегчить участие в в выборах – системы “Мобильный избиратель” и дистанционного электронного голосования. Как не потеряться и принять участие в определении будущего страны без стресса – в материале “Толка”.

24 января, 8:03 Технологичные и недешевые: какими будут выборы президента в Алтайском крае

Важнейшие выборы страны обещают быть максимально доступными для всех избирателей региона. Кроме того, серьезные средства вложены и в информирование о них

Когда пройдут выборы?

По традиции, основная избирательная процедура будет трехдневной и продлится с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Как найти свой участок? Они ведь иногда меняются

Самый просто1 способ – воспользоваться соответствующим ресурсом . Ссылка ведет на сайт ЦИК, где базируется сервис , с помощью которого вы можете как найти свой участок по адресу регистрации, так и определить его местоположение, если вам известен его номер.

Можно ли проголосовать досрочно?

Досрочное голосование на выборах президента в Алтайском крае проходит с 25 февраля по 14 марта. Однако оно доступно лишь жителям нескольких населенных пунктов, крайне отдаленных и труднодоступных: села Кедровка Ельцовского района, поселка Тигирек Краснощековского района и села Усть-Чарыш Усть-Пристанского района.

Не смогу попасть на свой участок ни в один из трех дней. Что делать?

Во-первых, можно воспользоваться механизмом “Мобильный избиратель“, позволяющим проголосовать на более удобном участке в пределах избирательного округа. В случае с президентскими выборами речь идет о едином федеральном округе. А потому проголосовать можно на территории всей страны и даже за границей, если вы находитесь там, где есть “зарубежный” участок.

Заявление для того, чтобы воспользоваться механизмом “Мобильный избиратель” можно подать:

С 29 января по 11 марта – на “Госуслугах” , лично в МФЦ или территориальной избирательной комиссии

С 6 по 11 марта 2024 г – лично в участковой избирательной комиссии .

Сайт “Госуслуги”, выборы президента Фото: “Толк” Есть ли какой-то вариант голосования дистанционно?

На этот раз – есть. Речь о механизме “Дистанционное электронное голосование”, который как и на осенних выборах губернатора, охватит и Алтайский край.

Зарегистрироваться и принять участие в ДЭГ можно на Госуслугах до 11 марта, для чего, впрочем, потребуется подтвержденная учетная запись. После этого дело за малым: в дни выборов зайти на портал с логином и паролем от “Госуслуг” и проголосовать.

А будут ли участки для тех, кто оказался в больнице или других непростых обстоятельствах?

Да. Для граждан будут работать и временные участки: в общей сложности 17.

Из них 12 в медицинских учреждениях в Барнауле и Алейске, еще четыре в санаториях Белокурихи и один в СИЗО №1 в краевой столице.

Взято отсюда.

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