Новый год. Праздник. С Новым годом Фото: Unsplash.com

Старый Новый год закрывает собой череду новогодних гуляний. Это последняя возможность собрать всех за большим столом в честь новогодних праздников

В ночь на 14 января в России отмечают Новый год по старому стилю. Помимо того, на эту дату приходятся такие православные праздники, как Обрезание Господне, а также день святого Василия Великого, архиепископа Кесарийского, пишет sovetov.su.

Как принято отмечать праздник

В этот день принято накрывать праздничный стол, ведь по народной примете каким будет стол, таким и выдастся год у хозяев. На столе при этом обязательно должны быть блюда из свинины, сытая кутья, фрукты, орехи, выпечка и алкоголь.

Кроме того, на старый Новый год можно ходить по гостям, дарить подарки, украшать дом гирляндами и просить прощения.

Какие существуют традиции

Вечером 13 января молодые люди собирались компаниями и ходили колядовать. Они пели колядки для хозяев дома, отгоняя нечисть, а в награду получали угощения.

После полуночи наступало время посевальщиков, которые разбрасывали на пороге зерно, желая жильцам дома изобилия. Такое зерно нельзя было нельзя было выметать и выбрасывать. Его хранили до нового урожая.

Гуляния продолжались и утром 14 января. Люди разжигали костры на улицах, чтобы отогнать нечистую силу, а также прыгали через огонь, показывая свое бесстрашие.

Помимо этого, на старый Новый год принято гадать. Незамужние девушки загадывали имя будущего мужа во сне или искали ответа на свои вопросы в книге.

Что нельзя делать на старый Новый год

В канун праздника не стоит давать деньги в долг и считать мелочь.

Нельзя выносить мусор: предки считали, что вместе с ним можно выбросить и свое счастье.

Не советуют произносить число 13, поскольку оно в этот день считается несчастливым.

Не нужно скандалить, ведь, по поверьям, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Даже если он уже второй по счету.

Как привлечь удачу на старый Новый год

Перед праздником нужно выбросить из дома всю битую или колотую посуду, а вместо нее купить новую.

Девушкам и женщинам, чтобы поймать удачу за хвост, за день нужно сменить три наряда.

Чтобы в новом году пришло богатство, стоит купить новый веник.

Если праздничным утром умыться холодной водой, то весь год здоровье будет крепким.

Ранее “Толк” писал о том, когда Крещение Господне в 2024 году и кому нельзя купаться в проруби в праздник.

Взято отсюда