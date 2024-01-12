Новый год. Праздник. С Новым годом Фото: Unsplash.com
Старый Новый год закрывает собой череду новогодних гуляний. Это последняя возможность собрать всех за большим столом в честь новогодних праздников
В ночь на 14 января в России отмечают Новый год по старому стилю. Помимо того, на эту дату приходятся такие православные праздники, как Обрезание Господне, а также день святого Василия Великого, архиепископа Кесарийского, пишет sovetov.su.
Как принято отмечать праздник
В этот день принято накрывать праздничный стол, ведь по народной примете каким будет стол, таким и выдастся год у хозяев. На столе при этом обязательно должны быть блюда из свинины, сытая кутья, фрукты, орехи, выпечка и алкоголь.
Кроме того, на старый Новый год можно ходить по гостям, дарить подарки, украшать дом гирляндами и просить прощения.
Какие существуют традиции
Вечером 13 января молодые люди собирались компаниями и ходили колядовать. Они пели колядки для хозяев дома, отгоняя нечисть, а в награду получали угощения.
После полуночи наступало время посевальщиков, которые разбрасывали на пороге зерно, желая жильцам дома изобилия. Такое зерно нельзя было нельзя было выметать и выбрасывать. Его хранили до нового урожая.
Гуляния продолжались и утром 14 января. Люди разжигали костры на улицах, чтобы отогнать нечистую силу, а также прыгали через огонь, показывая свое бесстрашие.
Помимо этого, на старый Новый год принято гадать. Незамужние девушки загадывали имя будущего мужа во сне или искали ответа на свои вопросы в книге.
Что нельзя делать на старый Новый год
В канун праздника не стоит давать деньги в долг и считать мелочь.
Нельзя выносить мусор: предки считали, что вместе с ним можно выбросить и свое счастье.
Не советуют произносить число 13, поскольку оно в этот день считается несчастливым.
Не нужно скандалить, ведь, по поверьям, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Даже если он уже второй по счету.
Как привлечь удачу на старый Новый год
Перед праздником нужно выбросить из дома всю битую или колотую посуду, а вместо нее купить новую.
Девушкам и женщинам, чтобы поймать удачу за хвост, за день нужно сменить три наряда.
Чтобы в новом году пришло богатство, стоит купить новый веник.
Если праздничным утром умыться холодной водой, то весь год здоровье будет крепким.
Ранее “Толк” писал о том, когда Крещение Господне в 2024 году и кому нельзя купаться в проруби в праздник.
Взято отсюда