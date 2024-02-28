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Как пробудить интерес к жизни?

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Как пробудить интерес к жизни?

Клинический психолог Анастасия Тюрина работает в Алтайской краевой психиатрической больнице им. Ю.К. Эрдмана всего год, но уже успела заслужить уважение опытных врачей и любовь пациентов. Она проводит психологическую диагностику, а также ведет индивидуальную и групповую терапию в дневном стационаре на ул. Луговая, 19.

По словам психиатров, вместе с которыми работает молодой психолог, у Анастасии Михайловны есть особый дар – ей удается пробудить интерес к жизни даже у самых тяжелых хронических пациентов. Сама она в наличии такого таланта не признается и скромно говорит, что у нее просто получается с некоторыми из них «наладить коннект».

Молодого специалиста буквально на студенческой скамье заметила и пригласила работать в АККПБ им. Эрдмана заведующая кабинетом медико-психологической помощи, главный внештатный специалист Минздрава Алтайского края по медицинской психологии Ирина Пеккер. И сейчас Ирина Борисовна продолжает быть главным наставником для Анастасии.

Первые два месяца работы в поликлинике оказались для вчерашней выпускницы университета самыми сложными. По словам психолога, она сама оказалась на грани эмоционального выгорания: нужно было вести прием, знакомиться с правилами работы, учиться вести медицинскую документацию.

Справиться с большой нагрузкой, распределить дела и даже оставить время на отдых помогли советы наставника, помощь коллег и… обычный ежедневник. Сверяясь с ним, Анастасия Михайловна успевает принимать по нескольку пациентов в день, осваивает новые методики психокоррекции, знакомится с научной литературой и охотно делится своими рекомендациями. На днях ее советы о том, как не приносить рабочие проблемы домой и сохранять свое психологическое здоровье, вышли на страницах популярного краевого сайта «Алтапресс» .

Взято отсюда.

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