Как проходит День ВДВ в Барнауле — показательные выступления и игры для детей

Военнослужащие продемонстрировали барнаульцам свои возможности

В Барнауле в честь 93-й годовщины со дня основания Воздушно-десантных войск прошли праздничные мероприятия на территории бывшего сереброплавильного завода. Корреспондент amic.ru, конечно же, не могла пропустить такое шоу.

Барнаульцы приняли участие в спортивных соревнованиях, отведали солдатскую кашу на военно-полевой кухне. Не забыли и о детях – для них подготовили специальную игровую программу.