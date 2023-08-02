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Как проходит День ВДВ в Барнауле — показательные выступления и игры для детей

редактор01 mins

Военнослужащие продемонстрировали барнаульцам свои возможности

В Барнауле в честь 93-й годовщины со дня основания Воздушно-десантных войск прошли праздничные мероприятия на территории бывшего сереброплавильного завода. Корреспондент amic.ru, конечно же, не могла пропустить такое шоу.

Барнаульцы приняли участие в спортивных соревнованиях, отведали солдатскую кашу на военно-полевой кухне. Не забыли и о детях – для них подготовили специальную игровую программу.

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