Премию "Оскар". Награждение. Церемония Фото: pixabay.com
“Железный человек” получил свой первый Оскар, “Оппенгеймер” взял уже три статуэтки, а лучшим мультфильмом стало новое творение Миядзаки
В Лос-Анжелесе вручают премию “Оскар”. Церемония началась в 2.00 по московскому времени в ночь с воскресенья, 10 марта, на понедельник, 11 марта.
Пока главная интрига Оскара-2024 – обладатель награды за лучший фильм – не раскрыта. Но есть несколько других ярких победителей.
- Актер Роберт Дауни-младший, наибольшую знаменитость обретший после роли Железного человека в киновселенной Marvel, получил Оскар за лучшую роль второго плана в фильме “Оппенгеймер”.
- У “Оппенгеймера” уже три статуэтки – еще за лучшего оператора и лучший монтаж.
Кстати, эта лента Кристофера Нолана считается главным фаворитом премии: фильм собрал 13 номинаций.
- Лучшей актрисой второго плана – 2024 стала Давайн Джой Рэндольф в фильме “Оставленные”.
- Приз за лучший оригинальный сценарий получил фильм “Анатомия падения”.
- Лучший мультфильм – “Мальчик и птица”.
Взято отсюда