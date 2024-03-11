Премию "Оскар". Награждение. Церемония Фото: pixabay.com

“Железный человек” получил свой первый Оскар, “Оппенгеймер” взял уже три статуэтки, а лучшим мультфильмом стало новое творение Миядзаки

В Лос-Анжелесе вручают премию “Оскар”. Церемония началась в 2.00 по московскому времени в ночь с воскресенья, 10 марта, на понедельник, 11 марта.

Пока главная интрига Оскара-2024 – обладатель награды за лучший фильм – не раскрыта. Но есть несколько других ярких победителей.

Актер Роберт Дауни-младший, наибольшую знаменитость обретший после роли Железного человека в киновселенной Marvel, получил Оскар за лучшую роль второго плана в фильме “Оппенгеймер”.

У “Оппенгеймера” уже три статуэтки – еще за лучшего оператора и лучший монтаж.

Кстати, эта лента Кристофера Нолана считается главным фаворитом премии: фильм собрал 13 номинаций.

Лучшей актрисой второго плана – 2024 стала Давайн Джой Рэндольф в фильме “Оставленные”.

Приз за лучший оригинальный сценарий получил фильм “Анатомия падения”.

Лучший мультфильм – “Мальчик и птица”.

Взято отсюда