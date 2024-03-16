Как проходят выборы президента России в районах Алтайского края. Фото

В Мамонтовском районе отдать свой голос пришел ветеран ВОВ, отметивший недавно 100-летний юбилей

Фото: СМИ городов и районов Алтайского края / Снимки предоставлены управлением печати и массовых коммуникаций

В субботу в Алтайском крае продолжаются выборы президента. Они впервые проходят в трехдневном формате с использованием дистанционного электронного и традиционного голосования. В правительстве региона рассказали (и показали), как проходят выборы в разных районах и городах.

“16 марта на второй день выборов президента на избирательных участках Алтайского края кипит работа, на некоторых УИКах даже появляются очереди из желающих проголосовать. В городах и районах с утра на выборы приходят целыми семьями, творческими коллективами”, — говорится в сообщении.

Голосуют также студенты, представители различных профессий, включая полицейских, работников ЖКХ, военных, священников. Приходят на выборы и ветераны Великой Отечественной — например, в райцентре Мамонтовского района отметивший 100-летний юбилей Алексей Борков самостоятельно явился на участок отдать свой голос.

Ветеран Алексей Евлампиевич Борков на выборах в селе Мамонтово / Фото: t.me/mamontovo_official

Идут на выборы и те, кто регистрировался голосовать онлайн, но потом решил сделать это на участке. А накануне УИК в Красногорском районе посетили представители кумандинского народа в национальных костюмах.

Также отмечается, что на многих избирательных участках организованы фотозоны, где люди “охотно фотографируются и улыбаются”. А к тем, кто до участка добраться не может, на дом приезжают сотрудники Избиркома.

Горняк22



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