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Как прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе в барнаульском парке «Изумрудный»

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Как прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе в барнаульском парке «Изумрудный»

Как прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе в барнаульском парке «Изумрудный»

Как прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе в барнаульском парке «Изумрудный»

Как прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе в барнаульском парке «Изумрудный»

Как прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе в барнаульском парке «Изумрудный»

Как прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе в барнаульском парке «Изумрудный»

Как прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе в барнаульском парке «Изумрудный»

В минувшую субботу, 20 января, на территории парка «Изумрудный» в рамках Дня, посвященного прогулке на свежем воздухе, состоялся мастер-класс по северной (скандинавской) ходьбе.

В начале мероприятия в визит-центре парка мастер спорта по лыжным гонкам, участница Олимпийских игр в Сочи Ольга Сементина провела лекцию и рассказала, как правильно и полезно для здоровья заниматься данным видом спорта. Затем 30 участников прошли более одного километра по территории парка.

Палочки для занятий ходьбой предоставил Совет ТОС микрорайона «Поток».

«Занятия по скандинавской ходьбе очень активно посещают жители нашего микрорайона. Каждый раз едут с большим удовольствием, несмотря на расстояние», – отметила председатель Совета ТОС микрорайона «Поток» Светлана Поскотина.

Администрация Октябрьского района, Телефон: (3852) 24-98-21, E-mail: pressa@okt.barnaul-adm.ru

При использовании информации ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна

Взято отсюда

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