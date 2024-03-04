Как прошел первый Фестиваль Лиги КВН АлтГУ

29 февраля в актовом зале молодежных мероприятий Алтайского государственного университета состоялся первый Фестиваль Лиги КВН АлтГУ.

Игра собрала 19 команд из Барнаула, Заринска и Бийска. Алтайский государственный университет представили как опытные команды — «Улица Молодежная», — так и начинающие свой путь новички — команды института гуманитарных наук «Вайб школьной дискотеки», «Мисс ИСН», «Вумен момент».

«Приятно удивлен, ведь впервые в АлтГУ фестиваль собрал 19 команд! Безумно рад, что КВН в университете развивается, ребята интересуются и пробуют свои силы. Игра понравилась, и надеюсь, что еще больше ребят из институтов подтянутся в Лигу КВН АлтГУ», — поделился Дмитрий Фукс .

Примечательно, что в этот раз в состав жюри вошли выпускники Алтайского государственного университета, которые становились неоднократными чемпионами лиги КВН АлтГУ, Официальной Барнаульской лиги КВН и Центральной лиги «Азия» в составе своих команд: Дмитрий Фукс – участник юмористических телепроектов на канале «ТНТ», Владислав Князев – создатель и ведущий подкаста «Споры», Игорь Перевалов – участник Первой лиги Международного союза КВН в составе команды «Сборная офисных работников».

Так как это была первая игра сезона, команды представили на суд профессионалам конкурс «Визитка».

По итогам фестиваля победу одержала новая команда Алтайского государственного университета – «Вайб школьной дискотеки» (институт гуманитарных наук).

«В этот раз на Фестивале выступили 19 команд КВН (и это рекорд!) от совсем юных до опытных кавээнщиков. Приятно видеть горящие глаза ребят на сцене, которые только начинают постигать эту игру, и не менее горящие глаза ребят постарше, которых КВН не отпускает. Первым есть куда расти, другим же нужно раз за разом доказывать, что они всё ещё в строю. Вечер получился действительно смешным, и зритель это оценил своей поддержкой и овациями для ребят на сцене. Классно, что КВН в АлтГУ развивается, собирая на сцене команды не только своих факультетов, но и других городов. Сезон только начинается, и я уверен, что с каждой игрой будет всё лучше и лучше», – поделился впечатлениями о Фестивале Игорь Перевалов , председатель жюри.

После игры прошла обратная связь с членами жюри. Команды услышали замечания и пожелания для будущих игр.

Если вы думаете, что уже нет шанса попасть командой на сцену Алтайского государственного университета, не отчаивайтесь, у нас хорошая новость: в апреле состоится еще одна игра КВН, где вы можете не только попробовать свои силы в юмористическом искусстве, но и пробиться на Кубок ректора, который состоится уже в мае!

Взято отсюда.

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