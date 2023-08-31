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Как прошла первая после каникул сессия алтайских депутатов. Фоторепортаж

ГОРНЯК2201 mins

В последний день лета алтайские парламентарии почти семь часов обсуждали вопросы сессии

22-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Очередная сессия АКЗС прошла 31 августа в Барнауле. Несмотря на то, что это было первое собрание после летних каникул, легким оно не выдалось. Депутаты почти семь часов обсуждали вопросы. Из главных – это разрешение тратить материнский капитал на подключение к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения или водоотведения. Также участникам СВО из Алтайского края за особые заслуги будут предоставлять бесплатные земельные участки.  

Кроме того, депутаты назначили нового омбудсмена – вместо Бориса Ларина, занимавшего этот пост с 2013 года, им стал Антон Васильев. 

Подробнее о сессии читайте на amic.ru, а как депутаты впервые за лето встретились в родных стенах, смотрите в нашем фоторепортаже.

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