Как провести зимние праздники, согласно традициям разных народов

Россия всегда была многонациональным государством. Наш регион не исключение. В Алтайском крае более ста народностей. Есть в этом списке те, что насчитывают тысячи человек, а есть и такие, где и пары сотен представителей не наберется. Все они – со своими обычаями. Корреспонденты «АП» узнали, как, согласно традициям, можно провести зимние праздники.

…По-польски

– Главный праздник у поляков – Рождество, которое отмечают в декабре, и проводят в кругу семьи, – говорит Ванда Ярмолинская, руководитель краевой общественной организации «Дом Польский». – Вечером 24 декабря, в Сочельник, иначе этот день у нас называют Вигилия, принято ходить в костел на пастерку – праздничную службу.

Вся семья собирается за праздничным столом. Под скатерть, согласно традиции, нужно положить вязанку сена – это должно гарантировать хороший урожай в следующем году.

– Блюда готовим обязательно постные, и их должно быть двенадцать, – продолжает Ванда. – Угощаем борщом с клецками, заливным из жареного карпа, варениками с капустой. Еще, по обычаю, ставим дополнительный комплект столовых приборов на случай прихода внезапного гостя. Ребятишки у нас получают подарки трижды: 6 декабря – в день святого Николая, на Рождество и в Новый год.

По словам Ванды, в последний день декабря у католиков вспоминают святого Сильвестра. Поэтому когда интересуются планами на этот вечер, то спрашивают: «Куда идешь на Сильвестра?». В отличие от Рождества, новогоднюю ночь можно провести и с друзьями.

…По-армянски

– Новый год мы встречаем в семейном кругу. Стараемся, чтобы в блюда, согласно древней традиции, входили продукты, названия которых начинаются с буквы «н»: нгатзахик (приправа), нур (гранат), нуш (миндаль) и др. – рассказывает Мариета Саркисян, член Союза армян Алтайского края. – Готовимся к празднику заранее. Мы стряпаем национальные сладости: гату (пирог с начинкой из масла и сахарной пудры), пахлаву. На столе всегда есть блинчики с мясом, любимая толма и орехи. Среди новогодних блюд – ануш апур (суп с сухофруктами) и хапама (тыква с начинкой из риса, меда, орехов, сухофруктов).

Армяне по сей день готовят к праздничному столу хлеб года – тареац. В него обязательно добавляют фасолинку или монетку, которая сулит удачу и богатство тому, кому она попадется.

– На Новый год печем еще и асилик-василик – это выпечка в форме фигурок людей и предметов. По ним гадают всей семьей. Например, если дома есть молодая невестка, то обязательно должна быть выпечка в форме этой девушки. И если при выпекании живот «невесты» набухает, считается, что в будущем году она родит ребенка. Если фигурка в форме кошелька поднимается, то год обещает быть богатым.

…По-немецки

– Российские немцы широко отмечают как Рождество, так и Новый год. Долгожданные подарки ребятишкам дарит человек по имени Вайнахтсман с Кристкинд, – говорит Виктория Миллер, школьница. – Вайнахтсман наряжен в вывернутую шубу, в руке он держит розги для наказания озорников, а также мешок с подарками. Кристкинд вся в белом, в руках она держит корзину с яблоками, орехами и сладостями.

Согласно обычаю, в Новый год нужно спрятать под праздничную скатерть немного соли и хлеба, чтобы год не был голодным.

– Мы готовим блюдо из карпа: считается, что если носить в кошельке несколько больших чешуек с праздничного стола, то это принесет богатство, – продолжает Виктория. – На столе должен быть и гусь с яблоками. В праздники у нас принято печь штоллен – пирог с сухофруктами, цукатами, орехами и пряностями.

По словам девушки, орехи и яблоки на столе – хорошая примета. Считается, что яблоко – символ истины, а орех – знак победы и достижений.

– Есть еще одна традиция. В полночь все забираются на табуретки, кресла и стулья, – добавляет Виктория. – Делается это для того, чтобы с последним ударом часов впрыгнуть в наступивший год. При этом, если переводить дословно, желаем «хорошего скольжения» или «хорошего въезда» в Новый год.

…По-татарски

– В нынешние времена татары, проживающие в России, празднуют Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, – рассказывает сотрудник центра татарской культуры «Дулкын» Артём Зинатуллин. – Однако традиционный татарский праздник – Навруз.

Несмотря на это, в дни официальных каникул татарских детей поздравляют Кыш-Бабай – дословно «зимний дед» – и его внучка Кар-Кызы. Празднование проходит в кругу семьи, и только потом идут в гости.

– На стол ставят национальные блюда: чак-чак, губадию – круглый пирог с начинкой из риса, фарша с заправкой из жареного лука, рубленых яиц, кураги, ураму – хворост по-татарски, – добавляет Артём.

…По-марийски

– В ночь с 31 декабря на 1 января марийцы сидят за праздничным столом, слушают бой курантов и загадывают желания. Однако наш Новый год приходит позднее, – делится Анна Абрамова, психолог. – Самый известный зимний марийский обрядовый праздник – Шорыкйол. Его празднуют почти в одно время с христианским Рождеством.

Название дословно – «овечья нога» – от совершаемого в древности магического действия – дергания овец за ноги с целью вызывания в новом году большого приплода овец.

– Часть нашего праздника – шествие ряженых: в основном переодеваются в костюмы животных. Во главе – Старик Василий и Старуха. Согласно поверью, они общаются с добрыми и злыми богами, – продолжает Анна. – Хозяева дома щедро угощают ряженых. Ряженые разбрасывают на пол зерна ржи или овса, желая гостеприимному хозяину изобилия хлеба.

…По-кумандински

– Кумандинцы относятся к тюркским народам. Поэтому как у многих в этой группе, Новый год у нас празднуется в марте. Происходит это ближе ко дню весеннего равноденствия, – говорит Виталий Тебереков. – Дьылгаяк – так он называется – включает несколько этапов. Подготовительный – уборка дома, открывание погреба, обряд растаптывания и колотья снега. Основной этап – жертвоприношение духам-хозяевам и чтение благопожеланий, и заключительный – катание с горы, молодежные игры.

Перед праздником молодые парни обходят каждый дом по вечерам. Хозяева их радушно встречают, выставляя разные угощения, доставая из закромов все, что есть. В это время много шутят, смеются.

– Смысл обычая в том, что дорогу празднику расчищают именно молодые парни, за которыми будущее, – объясняет Виталий. – Молодость как символ надежды, ожидание счастливой и благополучной жизни в приходящем Новом году приносит с собой в дом это посещение. Вот почему на стол выставляется все самое лучшее, вкусное. Атмосфера веселья, радости для того, чтобы прожить наступающий год легко, счастливо.

МИХЕЙЛИС Юлия Еще читают

Взято отсюда.

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