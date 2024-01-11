Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Как Путин рисковал во время поездки на Крайний Север

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Как Путин рисковал во время поездки на Крайний Север

Владимир Путин на отдыхе в тайге Фото: kremlin.ru

10 января Владимир Путин впервые посетил Чукотку. Там он прокатился на снегоходе по зимнику, который “оказывается, официально откроется только в феврале”

В свою первую региональную поездку в 2024 году Владимир Путин съездил на Чукотку. Президент сделал это впервые, сообщает РБК.

Из аэропорта до столицы региона – Анадыря – президент добирался на снегоболотоходе “Хищник”.

Впоследствии пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что поездка Владимира Путина на снегоболотоходе по реке Анадырь на Чукотке была отчасти рискованной.

“Официально зимник еще не открылся. Он, оказывается, официально откроется только в феврале месяце. Толщина льда еще не такая, чтобы она гарантировала спокойный проезд любого транспорта”, – сказал Песков.

Песков уточнил, что перед проездом президента зимник “десять раз” проверили специалисты, но Путин все же “ехал по еще не открытому официально зимнику”.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Из-за шторма в Барнауле транспортная катастрофа: пробки побили рекорд

11.01.2024

 Происшествия

Водитель шесть часов умирал от инсульта, а гаишники думали, что он пьян или наркоман

11.01.2024

 Происшествия

Стало известно, какой перевозчик дал взятку замглавы Барнаула Шеломенцеву

11.01.2024

 Происшествия

69-летний мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске

11.01.2024

 Новости Рубцовск

Гроза и ветер больше 111 км/ч. Как Алтайский край пережил штормовую погоду 11 января

11.01.2024

 Новости Рубцовск

69-летний мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске

11.01.2024

 Гороскоп

Думайте о себе. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 6 января

11.01.2024

 Интересное

Сверхнагрузка: как прошли новогодние праздники для медслужбы Алтайского края

11.01.2024

 Интересное

В Барнауле местами не работают светофоры и отсутствует уличное освещение

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix