Владимир Путин на отдыхе в тайге Фото: kremlin.ru

10 января Владимир Путин впервые посетил Чукотку. Там он прокатился на снегоходе по зимнику, который “оказывается, официально откроется только в феврале”

В свою первую региональную поездку в 2024 году Владимир Путин съездил на Чукотку. Президент сделал это впервые, сообщает РБК.

Из аэропорта до столицы региона – Анадыря – президент добирался на снегоболотоходе “Хищник”.

Впоследствии пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что поездка Владимира Путина на снегоболотоходе по реке Анадырь на Чукотке была отчасти рискованной.

“Официально зимник еще не открылся. Он, оказывается, официально откроется только в феврале месяце. Толщина льда еще не такая, чтобы она гарантировала спокойный проезд любого транспорта”, – сказал Песков.

Песков уточнил, что перед проездом президента зимник “десять раз” проверили специалисты, но Путин все же “ехал по еще не открытому официально зимнику”.

Взято отсюда