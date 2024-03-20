Как работает алтайский центр «серебряного» волонтёрства «Молоды душой»

В прошлом году «серебряные» волонтёры провели более 1700 акций.

Источник фото: Катунь 24

Центр «серебряного» волонтерства «Молоды душой» создали в 2018 году. Его участники ведут свою деятельность сразу по нескольким направлениям: организация благотворительных мероприятий и концертов, а также патриотическое воспитание населения. Участники центра «Молоды душой» приняли участие в более 60 проектах. В прошлом году они провели более 1700 акций.

«Есть акция «Важный подросток», где «серебряные» волонтеры становятся шефами для трудных детей. У нас есть акция «Торопыжкам с любовью», где мы вяжем вещички для новорожденных деток, недоношенных, которые родились раньше срока. У нас есть акция «Соседская помощь», где помогают тем, кто по соседству и тем, кто не может о себе позаботиться», — рассказала руководитель регионального центра «серебряного» волонтерства Ольга Степанова.

В этом году они примут участие в акции «Красная гвоздика». Они будут распространять на улицах значки «Красная гвоздика» за пожертвования. Полученные средства направят на медицинскую помощь ветеранам.

Старшие добровольцы помогают ветеранам войны, солдатам на СВО, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также домам-интернатам и детским центрам. Нина Чувашова состоит в одном из самых первых филиалов «серебряного» волонтерства «Вдохновение». Она, как и другие участники, помогает организовывать различные мероприятия. Чаще всего она участвует в благотворительных концертах и мастер-классах.

«Ну мы недавно были в интернате. По палатам ходили. Пели песенки там. Там лежачие, и мы им пели песенки там. Еще в парке Изумрудном ходим на всякие мероприятия. В воскресенье там выступали пели песни там», — поделилась доброволец филиала «серебряного» волонтерства «Вдохновение» Нина Чувашова.

Волонтером, по заявлению руководителя организации, может стать каждый, у кого есть желание помогать окружающим. Для этого нужно обратиться в любую добровольческую организацию или в центр «серебряного» волонтерства.

Взято отсюда.

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