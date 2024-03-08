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Как работает женщина-полицейский в Алтайском линейном управлении МВД

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Как работает женщина-полицейский в Алтайском линейном управлении МВД

Женщина-полицейский — звучит красиво, согласитесь? В честь 8 Марта мы узнали, что скрывается за службой инспекторов патрульно-постовой службы.

Источник фото: Катунь 24

За общественным порядком на железнодорожном, водном и воздушном транспорте следят сотрудники патрульно-постовой службы Алтайского линейного управления МВД. Среди инспекторов есть представительницы прекрасного пола. Екатерина Малко — старший лейтенант полиции, с детства занималась легкой атлетикой, так что привыкла к дисциплине. После школы поступила в Барнаульский юридический институт, а затем устроилась в линейное управление.

«Мы первыми прибываем на место происшествия, возвращаем гражданам забытые вещи, отрабатываем пассажиропоток прибывающего транспорта и отрабатываем сообщения, поступающие в дежурную часть. Моя служба мне нравится, она очень интересная и разнообразная, а также полезная для общества», — говорит старший лейтенант полиции Екатерина Малко.

Инспекторы занимаются патрулированием, задерживают нарушителей закона, а также тех, кто скрывается от суда и следствия. Полицейские обязаны следить за порядком и безопасностью людей при любых погодных условиях: если на улице дождь или метель — они всегда в строю.

Как рассказывают правоохранители, в 90-е годы барнаульский вокзал был не самым спокойным местом. Сейчас все иначе: досмотр на входе, камеры видеонаблюдения. Одна из частых проблем, которую приходится решать сотрудникам полиции, — беспечность граждан, забывающих свои вещи, и задержание тех, кто решает присвоить чужое имущество.

Сотрудники ППС должны иметь хорошую физическую форму, быть психологически устойчивыми, уметь мгновенно ориентироваться и действовать, зачастую рискуя своей жизнью.

По данным Алтайского линейного управления МВД, в прошлом году в общественных местах стало меньше преступлений. Это в том числе заслуга таких с виду хрупких инспекторов патрульно-постовой службы, как Екатерина Малко. Они круглосуточно несут службу и всегда находятся на страже охраны порядка.

Взято отсюда.

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