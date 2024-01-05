Как распознать, что в вашем доме организовали наркопритон

Не все наркозависимые люди употребляют запрещенные вещества, которые можно приобрести в готовом виде. Бывают случаю, когда такие средства изготавливают самостоятельно. В ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали, как определить, что в вашем доме есть наркопритон.
Наличие такого притона можно понять по следующим признакам:
Если у Вас есть подозрения, что в доме организован наркопритон, или Вам известно, что кто-либо размещает так называемые «закладки», незамедлительно обратитесь в дежурную часть полиции или на телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю – 63-03-15.
Проинформируйте о данной проблеме Вашего участкового. Не оставайтесь равнодушными и будьте бдительны.
Еще читают
Взято отсюда.
новости горного алтая и республики алтай , вести алтай последние новости ,