Как распознать, что в вашем доме организовали наркопритон

Не все наркозависимые люди употребляют запрещенные вещества, которые можно приобрести в готовом виде. Бывают случаю, когда такие средства изготавливают самостоятельно. В ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали, как определить, что в вашем доме есть наркопритон.

Наличие такого притона можно понять по следующим признакам:

специфические запахи уксуса, бензина, растворителя, йода и ацетона в подъезде;

под окнами или на лестничной площадке можно заметить упаковки от лекарств. Также вы можете обнаружить использованные шприцы или флаконы из-под различных препаратов, пластиковые бутылки с жидкостью и веществом белого цвета, спички в больших количествах;

в подъезд часто заходят посторонние люди неоднократно в течение дня, или вы регулярно встречаете людей в состоянии опьянения (наркотического), которые выходят из подъезда дома.

Если у Вас есть подозрения, что в доме организован наркопритон, или Вам известно, что кто-либо размещает так называемые «закладки», незамедлительно обратитесь в дежурную часть полиции или на телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю – 63-03-15.

Проинформируйте о данной проблеме Вашего участкового. Не оставайтесь равнодушными и будьте бдительны.

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , вести алтай последние новости ,