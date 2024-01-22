Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке

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22 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В воскресенье утром ВСУ нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик в Донецке. В результате этого инцидента погибли 25 человек, еще 20 получили ранения, среди которых двое детей. Заявление о произошедшем сделал глава ДНР Денис Пушилин, уточнив, что состояние пострадавших детей можно охарактеризовать как средней тяжести.

В настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь всем пострадавшим, в том числе и тяжелораненым. Отмечается, что у многих пострадавших имеются проникающие ранения в области жизненно важных органов, а также производится травматическая ампутация конечностей. Известно, что по кварталу был произведен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Москва решительно осудила обстрел рынка в Донецке и призвала международное сообщество отреагировать на данный теракт. Представители МИД отметили, что с территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма, поэтому необходимо достигать все цели и задачи СВО.

Власти ДНР ранее несколько раз призывали отодвинуть ВСУ от Донецка, чтобы прекратить ракетные обстрелы, и настоящий прогресс в продвижении российских сил на Донецком направлении свидетельствует о том, что Россия начинает добиваться успеха.

Ответ на произошедшее от РФ, точно будет. О его масштабе конечно, можно только догадываться, но с уверенностью можно сказать, что противник явно взвоет и будет не в восторге.

Кстати, на столь наглую выходку отреагировали даже в ООН. В офисе Антониу Гутерриша, генерального секретаря Организации Объединенных Наций, заявили, что генсек ООН “строго осудил” удар ВСУ по рынку в Донецке. и сказал, «что такие атаки неприемлемы и должны быть немедленно прекращены».

Фото: prokopievsk.ru

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Автор: vizitka01

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город Горняк