Важно уметь облегчить состояние малыша самостоятельно

Когда заболевают дети, мы зачастую теряем самообладание, забываем все умные советы и паникуем. Врач-педиатр из Екатеринбурга дала нашим коллегам из E1.RU четкую инструкцию, как сбить высокую температуру у ребенка и облегчить его состояние, а при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую помощь.

Когда нужно сбивать температуру

— Как таковых опасных значений температуры не существует, если в прошлом у ребенка не было эпизодов фебрильных судорог и нет другой хронической болезни, которая может обостриться на фоне лихорадки, — объяснила педиатр клиники «Детский Доктор» Вера Власова.

Как снизить температуру ребенку

Представим, что температура всё же доставляет ребенку дискомфорт и вы решили ее снизить. Вот инструкция от педиатра.

Начинаем с температуры в помещении. Не должно быть жарко, оптимально — 19–20 градусов.

Разденьте ребенка, снимите даже памперс, он отлично аккумулирует тепло. Если у ребенка озноб, нужно согреть руки и ноги параллельно с приемом жаропонижающего.

Давайте больше жидкости.

Не обтирайте спиртом, водкой, уксусом. Это может вызвать у детей отравление, интоксикацию.

Жаропонижающие дозируем по весу, препараты на основе ибупрофена — 10 мг на килограмм веса ребенка, на основе парацетамола — 15 мг/кг. Предпочтительнее использовать препараты в жидком виде (сироп). Не используем комбинированные препараты. Если температура снизилась хотя бы на один градус — это уже отличный признак.

— Жаропонижающие сиропы должны быть в аптечке всегда. Если ребенок младше трех месяцев, не рекомендовано снижать температуру без осмотра врача. Повышение температуры у младенца до трех месяцев — повод вызвать врача или скорую помощь. Если вся семья болеет гриппом и малыш до трех месяцев начал заболевать — вызываем скорую помощь, — подчеркнула Вера Власова.

Высокая температура, в пределах 39–40 градусов, характерна для многих инфекционных заболеваний, чаще всего это вирусные инфекции. Это не повод для вызова скорой помощи, если нет других «красных флагов» (их перечислим ниже).

— Родителям важно научиться сбивать температуру самостоятельно, — считает врач. — Если у ребенка нет других «красных флагов», вызов скорой помощи можно отложить. Нужно научиться справляться с температурой 39–40, правильно использовать жаропонижающие препараты и подбирать дозировки по весу. Обязательно ребенка отпаивать и обтирать.

Когда стоит вызвать скорую помощь

Это те самые «красные флаги», которые должны вас насторожить:

выраженная вялость, слабость, сонливость, потеря сознания, бред: ребенок такой вялый, что не может сам стоять или дойти до туалета;

головная боль (сильная), светобоязнь, выбухание родничка и другие симптомы менингита;

судороги (в том числе возникшие впервые фебрильные);

одышка (частое затрудненное или частое поверхностное дыхание);

резкие боли в животе, очень твердый живот;

кровотечение (кровь в стуле, в рвотных массах);

не писает (или мало, или с кровью), при этом могут быть отеки и синяки под глазами;

температура не снижается даже на 0,5 градуса от жаропонижающих (рассчитываем по весу) или при любой температуре состояние очень вялое;

сыпь геморрагическая — красные или фиолетовые пятна на коже, которые обычно не бледнеют при нажатии;

неукротимая рвота, нет возможности отпаивать;

признаки гнойного отита (на фоне ОРВИ гноетечение из уха);

острая аллергия (сыпь, отек, затрудненное дыхание);

ребенок проглотил батарейку, магнит, выпил химикат, что-то проглотил, но вы не знаете, что именно.

Вечером 9 января в поезде, следовавшем по маршруту Москва — Чита, погибла семимесячная девочка. Предварительно, причиной смерти стал грипп. Врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев объяснил E1.RU, почему инфекция меньше чем за сутки убила малышку и как спасти ребенка при появлении первых симптомов.

В декабре грипп А выявили у детей, ехавших в поезде Тюмень — Адлер. В пути у 12-летней школьницы поднялась температура до 39. Потеряв сознание, она так и не пришла в себя. Еще почти 100 ребят оказались в больнице.

Прочитайте, что известно о вирусе гриппа А и чем он опасен, а также о группах риска, для которых инфекция может быть особенно страшна.

Взято Источник

14.01.2024