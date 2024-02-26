Как съесть апельсин так, чтобы он оказался в несколько раз полезнее?

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26 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Цитрусовые фрукты – настоящее сокровище полезных свойств для нашего организма. Согласно проведенным исследованиям, употребление одного апельсина в день может значительно снизить риск возникновения раковых опухолей полости рта, гортани и желудка.

Основной запас полезных веществ (фитонутриентов) скрыт в белом мягком слое, расположенном непосредственно под кожурой. Невероятно, но его можно есть! Этот слой наполнен фитохимическими веществами, такими как нарингенин и гесперидин, обладающими антиоксидантными, антибактериальными, противовирусными и противовоспалительными свойствами.

В связи с этим, важно отметить, что при избавлении от кожуры не рекомендуется снимать белый мягкий слой. Если вы будете употреблять фрукт полностью, то получите в 4 раза больше полезных веществ! Примечательно, что данное положение распространяется и на другие цитрусовые фрукты. Как пишет «Сибкрай».

Фото: photocentra.ru

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Автор: vizitka01

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