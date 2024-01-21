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Как сложилась судьба кинооператора из Ленинграда Якова Славина

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Как сложилась судьба кинооператора из Ленинграда Якова Славина

Яков Славин был одним из тех фронтовых кинооператоров, кто сохранил для истории кадры заснеженного Ленинграда в самую первую страшную военную зиму героического города. Маленькие дети документалиста были эвакуированы в Алтайский край.

В родном Ленинграде

Яков Михайлович Славин родился в Санкт-Петербурге в 1902 году. По первой профессии он был зубным техником. Но с середины 1920-х годов после службы в армии трудился пожарником на кинофабрике «Совкино» в Ленинграде. Времена тогда были непростые, гражданская война и НЭП породили массовую безработицу. Поэтому, наверное, и пришлось Якову сменить род деятельности. Но на кинофабрике Славин также освоил как бы «смежную» с пожарной безопасностью специальность осветителя, с 1930 года стал ассистентом оператора, а через два года уже стал набирать опыт самостоятельной операторской работы, делая регулярно сюжеты для выпусков «Союзкиножурнала». Мастерство Яков осваивал, видимо, быстро, потому что уже в 1934 году он стал одним из трех операторов в создании фильма «Навстречу двум морям». Эта работа была посвящена торжественному открытию судоходства на Беломоро-Балтийском канале.

Два года, с 1935 по 1937, Яков работал на студии кинохроники в Алма-Ате, а потом вернулся в родной город. В 1938 году вышел фильм о полярниках «Папанинцы». Яков Славин во время спасательной экспедиции к дрейфующей полярной станции находился на ледоколе «Таймыр».

В газете «Правда» после встречи вернувшихся полярников и спасавших их моряков отмечали: «Оператор Славин запечатлел на пленке славный путь кораблей от Мурманска. Зритель увидит как советские моряки выполняли почетное задание партии и правительства по снятию папанинцев со льдины. Фильм о папанинцах станет волнующей киноповестью об одной из величайших побед большевиков, покоривших Северный полюс».

22 марта 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа моряков и участников экспедиции, спасавшей папанинцев, была награждена орденами «Знак Почёта». Среди 56 человек был отмечен и кинооператор «Союзкинохроники» Яков Славин.

Сражались фильмами

С первых дней войны начали свою работу хроникеры Ленинграда. Они тогда и не думали, что их бесценные, добытые в боях киносвидетельства отваги и самопожертвования защитников города станут материалами для фильма «Ленинград в борьбе». Эта работа будет представлена на суд зрителей весной 1942 года. В титрах создателей этой блокадной кинолетописи есть и фамилия Якова Славина. Для него военные съемки не были первыми. Ведь в 1940 году Славин участвовал в создании фильма «Линия Маннергейма» о советско-финской войне 1939–1940 годов.

С 15 июля 1941 года Яков Михайлович был зачислен в специальную киногруппу в составе Ленинградского фронта. Эту группу документалистов киноведы называют еще и «Северной», потому что два десятка его операторов работали сначала в войсках Северо-Западного фронта.

Осенью Яков Славин получил осколочное ранение при авианалете. Но к тому времени именно этот оператор успел снять легендарного танкиста – лейтенанта Зиновия Колобанова, который с экипажем одного танка КВ-1 сумел остановить вражескую колонну из 22-х (!) танков гитлеровцев. Скрин из кинокадров Славина стал той фотографией Колобанова, которая используется сейчас в многочисленных публикациях об уникальном бое советских танкистов.

После лечения в госпитале Славин поспешил в блокадный Ленинград. Прославленный мастер Роман Кармен в своей книге «Под пулемётным огнём» писал: «Вернулся в строй и Яков Славин, раненный на подступах к Ленинграду». Кармен особо отмечал, насколько тяжело было физически и психологически снимать на улицах зимнего Ленинграда в первую блокадную зиму.

Фильм «Ленинград в борьбе» впервые показали 9 июля 1942 года. В нем было рассказано не только о суровой зимней поре. Славин и другие операторы показали и ту первую передышку, что дала жителям города «дорога жизни» через Ладожское озеро. По этой же трассе вывезли из блокадного города жену и двух дочерей Якова Славина. Старшей дочке Ирине было 10 лет, а младшей Людмиле – только один год.

В 1943 году фильму «Ленинград в борьбе» была присуждена Сталинская премия I степени. В том же году с этой лентой удалось познакомить и зрителей в Швеции. Но Якова Славина тогда уже не было в живых: он погиб в январе 1943 года.

Киноведу Валерию Фомину удалось отыскать в архивах данные о том, где жили родные Якова Славина в Алтайском крае: «СЛАВИН Я.М. – оператор Центральной студии кинохроники, погиб при следовании на Западный фронт. Определить его семье пособие: жене и дочери, находящимся в селе Зимино в Парфёновском районе Алтайского края – 5 тыс. рублей».

Помогает база данных

Проведенный в декабре ушедшего года краевой слет поисковых отрядов был посвящен предстоящему празднованию 80-летия снятия блокады Ленинграда.

«О защитниках Ленинграда на нашем слете было рассмотрено несколько проектов, – уточнила руководитель поискового движения Алтайского края Галина Буймова. – Есть большие планы о совместной с краевым архивом работе по базе данных эвакуированных в край ленинградцев».

Кстати, архивисты в Санкт-Петербурге еще в 2014 году начали создавать базу данных «Блокада Ленинграда: Эвакуация». На основе сохранившихся учетных документов были опубликованы сведения о том, где в городе жили эвакуированные, когда и вместе с кем их вывезли из города, в какой регион отправили для проживания в 1941–1943 годах. В этой кропотливой работе помогла алфавитная картотека, созданная в военные годы.

Сейчас, если набрать в поисковой страничке этой базы данных в отдельной графе «Место эвакуации» слова «Алтайский край», то можно увидеть, что наш регион был указан в 20 895 карточках спасенных ленинградцев. Но это не значит, что столько же человек привезли к нам. Просто данные одного и того же лица могли повторить сразу в нескольких старых документах. Но как раз в базе данных «Блокада Ленинграда: Эвакуация» удалось уточнить возраст дочерей Якова Славина.

«Это очень ценная информация, что семья оператора из блокадного Ленинграда была вывезена к нам, – считает один из опытнейших барнаульских поисковиков Дмитрий Вейн. – Ведь традиционно на отчетах поисковых отрядов, которые работают «на ленинградском направлении», используется кинохроника о блокаде. Теперь эти кадры не безымянные, их можно будет дополнить рассказом про Якова Славина».

ПЛАТУНОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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