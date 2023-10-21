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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Назаров* похудел от голода, а Незлобин подрабатывает таксистом. Как сложилась судьба звёзд-предателей. И ладно бы тихо уехали, а так нет же: как могли, изощряясь в знании нехороших слов и токсичных словесных пассажей, унижали и Россию, и своих соотечественников. Пишет Царьград.

Ну, так, давайте посмотрим, как у них дела в “цветущем европейском саду” и в оплоте “американской демократии”. Иноагент Назаров* скулит, что русской пенсии в 60К ему очень не хватает. 66-летний актер с супругой поселились во французских Каннах. Там они с удовольствием проедают заработанные в России денюшки. Сам Назаров ещё пожаловался, что сильно похудел. “От голода, не иначе”, – ехидно пишут комментаторы. Комик Незлобин, чьи шутки были смешными только здесь, не смог собрать харизму в кулак и добиться в США такой же славы. Он с 2022 года переехал в США. Можно долго жаловаться на жизнь или говорить, что американская публика его не понимает, но лучше всего скажет один единственный факт: в стране “безграничных возможностей” Незлобин стал подрабатывать таксистом Uber. Так, а ещё Чулпан Хаматова, у которой в России съемочный день стоил до полумиллиона рублей, зарабатывает в Латвии около 900 долларов. Несмотря на то, что она старательно припечатывала Россию в угоду свободным европейцам, гонорары ей не подняли. ________ * Дмитрий Назаров признан в России иноагентом. Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк