21.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

СВО
Искусственные коралловые рифы могут заменить потерянные из-за климата кораллы
СВО
Россия инициирует новое заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту
Новости Алтай
Очевидцы: в Барнауле девушка сбила школьника на переходе и уехала
Новости Алтай
Алтайские ученые разработали тест-систему для выявления онкогенного ВПЧ
Новости Алтай
В Алтайском крае в аварии с КамАЗом погибла женщина
Новости Алтай
В Барнауле двух наркозакладчиков высадили из такси и задержали

Коллекция категорий

Бизнес215 Новости
Здоровье478 Новости
Новости Алтай2200 Новости
Новости Горняк237 Новости
Образование248 Новости
Общество490 Новости
Объявления82 Новости
Политика464 Новости
Спорт270 Новости
Платим за интересные новости!

Как сложилась судьба звёзд-предателей. Назаров* похудел от голода, а Незлобин подрабатывает таксистом

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Назаров* похудел от голода, а Незлобин подрабатывает таксистом. Как сложилась судьба звёзд-предателей. И ладно бы тихо уехали, а так нет же: как могли, изощряясь в знании нехороших слов и токсичных словесных пассажей, унижали и Россию, и своих соотечественников. Пишет Царьград.

Ну, так, давайте посмотрим, как у них дела в “цветущем европейском саду” и в оплоте “американской демократии”. Иноагент Назаров* скулит, что русской пенсии в 60К ему очень не хватает. 66-летний актер с супругой поселились во французских Каннах. Там они с удовольствием проедают заработанные в России денюшки. Сам Назаров ещё пожаловался, что сильно похудел. “От голода, не иначе”, – ехидно пишут комментаторы. Комик Незлобин, чьи шутки были смешными только здесь, не смог собрать харизму в кулак и добиться в США такой же славы. Он с 2022 года переехал в США. Можно долго жаловаться на жизнь или говорить, что американская публика его не понимает, но лучше всего скажет один единственный факт: в стране “безграничных возможностей” Незлобин стал подрабатывать таксистом Uber. Так, а ещё Чулпан Хаматова, у которой в России съемочный день стоил до полумиллиона рублей, зарабатывает в Латвии около 900 долларов. Несмотря на то, что она старательно припечатывала Россию в угоду свободным европейцам, гонорары ей не подняли. ________ * Дмитрий Назаров признан в России иноагентом.

ИСТОЧНИК

город Горняк

Добавить комментарий

Похожие новости