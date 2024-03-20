Как Telegram на самом деле вредит вашему смартфону

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19 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Кэш в смартфоне представляет собой временные файлы, которые хранятся на устройстве в фоновом режиме. Однако, наиболее жадным по этому показателю приложением является Telegram. Именно об этом рассказал технологический обозреватель «Известий», Иван Черноусов.

Малоизвестным фактом для пользователей является то, что Telegram хранит огромное количество информации. Все ваши аудиосообщения, картинки и файлы, присланные другими пользователями, а также данные с телеграм-каналов – все это хранится, и забивает ваш телефон.

По словам Черноусова, время от времени стоит очистить кэш в приложении. Также, рекомендуется установить функцию автоудаления закэшированных медиа, включая личные чаты, группы, каналы и истории. Дополнительно, желательно установить минимальный объем кэша – не более 5 гб.

Фото: akva-gr.ru

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Автор: vizitka01

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