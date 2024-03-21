СМИ сообщают о новом “граде геоударов”, который может обрушиться на планету

Солнечная активность / Фото: pxhere.com

СМИ сообщают о новой магнитной буре, которая может случиться уже 21 марта. Причиной называют возросшую солнечную активность – вспышки плазмы могут вызвать град геоударов.

Рассказываем, будет ли 21 марта настоящая магнитная буря и какой мощности она может достичь.

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Правда ли, что 21 марта будет магнитная буря?

Точной информации об этом нет. Дело в том, что на самом деле магнитные бури очень сложно прогнозируются – иногда предсказать их можно лишь за час. Тем временем СМИ часто сообщают о грядущей буре, ссылаясь на предварительные данные. Более того, иногда бурей называют лишь немного возросшую геомагнитную активность. Что касается 21 марта, существует только определенная вероятность магнитной бури. Но точно предсказать ее невозможно. 2

Какой будет геомагнитная обстановка 21 марта 2024 года?

21 марта геомагнитные возмущения действительно немного усилятся, но обстановка все равно останется достаточно спокойной. Мощность колебаний в первой половине дня составит два балла, а после обеда увеличится до трех баллов. Об этом сообщает в своем прогнозе Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Тем не менее показатели геомагнитной обстановки останутся в “зеленой” зоне, которая считается безопасной для человека. 3

Какова вероятность магнитной бури 21 марта 2024 года?

Вероятность магнитной бури 21 марта составляет 25%. Риск сильного геомагнитного шторма эксперты оценивают в 5%. 4

Когда ожидается по-настоящему мощная магнитная буря?

Из актуального долгосрочного прогноза, опубликованного на сайте лаборатории, следует, что до середины апреля все будет спокойно. А вот 16 и 17 апреля, по предварительным данным, возмущения усилятся до 5 баллов. По классификации ученых это считается слабой магнитной бурей. 5

Что нужно сделать, чтобы уменьшить воздействие магнитной бури?

На самом деле науке до сих пор не удалось найти подтверждения, что магнитные бури способны влиять на состояние здоровья людей. А потому медики ограничиваются лишь общими советами. Они рекомендуют не накручивать себя, побольше спать и заниматься физической активностью. Тогда вы останетесь в тонусе и точно не подвергнетесь воздействию магнитной бури.

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