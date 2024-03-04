Как в 30 лет начать получать пенсию под 40 000₽

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04 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Россиянин рассказал, как стал пенсионером в 30 лет и начал ежемесячно получать 39 тысяч рублей. Пишет Теперь Внимание!

Молодой человек родился в 1993 году. Совместно с родителями он принял решение о том, что свою жизнь он свяжет с МЧС.

В 10 классе получил направление в Академию МЧС. На ЕГЭ за четыре экзамена он набрал 264 балла, проходной был в 200. Дальнейший шанс на поступление был один к пяти.

Он прошел, а потом начались пять лет обучения. По его словам, стаж в МЧС начал расти с момента зачисления. В 22 года было уже пять лет.

Далее молодой человек получил направление на службу в Магадане, где по контракту должен был отработать пять лет, что и сделал. Стаж в этом случае — год за два. За 8,5 лет россиянин набрал 17 лет стажа к уже имеющимся пяти годам. Минимум для получения военной пенсии составляет 20 лет.

В сообществе Pikabu 31-летний мужчина опубликовал фото своего пенсионного документа и скриншот зачисления пенсии на карту — 39 тысяч рублей.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Автор: glavred

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