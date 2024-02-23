Как в Алтайском крае работают почтовые отделения в праздничные дни

График работы почтовых отделений Алтайского края изменится в связи с Днем защитника Отечества

График работы почтовых отделений Алтайского края изменится в связи с Днем защитника Отечества, сообщает “Катунь24” со ссылкой на информацию пресс-службы компании.

Так, 23 февраля – выходной для всех отделений «Почты России» в регионе. Почтальоны в этот день не будут разносить отправления и периодические печатные издания, а пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделением Социального фонда.

24 февраля почтовые отделения в регионе возобновят обслуживание по обычному расписанию.

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Взято отсюда