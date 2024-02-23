реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Как в Алтайском крае работают почтовые отделения в праздничные дни

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Как в Алтайском крае работают почтовые отделения в праздничные дни

График работы почтовых отделений Алтайского края изменится в связи с Днем защитника Отечества

График работы почтовых отделений Алтайского края изменится в связи с Днем защитника Отечества, сообщает “Катунь24” со ссылкой на информацию пресс-службы компании.

Так, 23 февраля – выходной для всех отделений «Почты России» в регионе. Почтальоны в этот день не будут разносить отправления и периодические печатные издания, а пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделением Социального фонда.

24 февраля почтовые отделения в регионе возобновят обслуживание по обычному расписанию.

погода 2023 , погода ростовская

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Помощь еще в пути. Почему в Алтайском крае задерживают льготные лекарства, рассказал глава краевого минздрава

Помощь еще в пути. Почему в Алтайском крае задерживают льготные лекарства, рассказал глава краевого минздрава

Несмотря на то, что алтайским аптекам удалось преодолеть дефицит льготных…

Узнать больше
Не тратя время и деньги. Что за новая алтайская служба будет помогать онкобольным уже через три дня после обращения

Не тратя время и деньги. Что за новая алтайская служба будет помогать онкобольным уже через три дня после обращения

«Никто не должен терять свое время и деньги: ни пациент,…

Узнать больше
Фильм об СВО глазами обычных людей показали на “RT.Док: Время героев”

Фильм об СВО глазами обычных людей показали на “RT.Док: Время героев”

Премьера фильма “СВОими глазами” состоялась в рамках Второго международного фестиваля…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp