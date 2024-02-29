Как в Алтайском крае реализуются корпоративные программы здоровья?

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава края, главный врач Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина приняла участие в итоговом совещании Управления по труду и занятости населения Алтайского края. Участниками мероприятия стали более 200 представителей службы занятости, муниципальных образований края, крупнейших предприятий.

В рамках работы секции «Регулирование социально-трудовых отношений в Алтайском крае. Итоги 2023 года, задачи на 2024 год» Татьяна Викторовны выступила с информацией о реализации корпоративных программ здоровья работающих в организациях края. В рамках доклада был проведен качественный анализ причин травматизации, инвалидизации и смертности среди населения трудоспособного возраста в городских и сельских населенных пунктах, приверженности населения к профилактическим мероприятиям, таким как диспансеризация и профосмотры.

Татьяна Викторовна отметила, что важным аспектом реализации корпоративных программ «Укрепление здоровья на рабочем месте» является обследование сотрудников мобильной бригадой Центра здоровья. В комплексное профилактическое обследование входят более 10 видов лабораторных исследований, а также индивидуальная консультация врача-терапевта. Ежегодное проведение профилактического обследования позволяет отслеживать показатели здоровья сотрудников организации в динамике. В результате проведенного комплексного обследования работодатель получает паспорт здоровья организации, содержащий статистические данные и рекомендации по созданию условий для формирования приверженности к здоровому образу жизни на рабочем месте.

Взято отсюда.

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