Как в Алтайском крае решают кадровый вопрос

В Алтайском крае эффективно решается вопрос пополнения кадров в различных отраслях экономики. На создание семи образовательных кластеров в рамках программы «Профессионалитет» направлено более 630 млн рублей из федерального бюджета, 30 млн – из краевого, около 100 млн вложили предприятия-партнеры.

Взаимовыгодное сотрудничество

Регион вошел в федеральный проект в 2022 году. За этот период начали обучение около 1000 человек. В сентябре 2024 года в учреждения среднего профессионального образования поступит еще более 1100 абитуриентов.

На базе Алтайского политехнического техникума создан современный образовательно-производственный центр «Машиностроение». В техникуме молодежь получает профессии, востребованные на рынке труда, с гарантией трудоустройства на предприятиях края.

Артём Кальной учится на втором курсе техникума. Он осваивает специальность техника-технолога.

– Я – амбассадор программы «Профессионалитет». Проект помогает в короткие сроки стать высококлассным специалистом и получить работу на лучшем предприятии своего региона. Обучение сделано с упором на практику. Мы можем побывать на заводах и пройти там производственную практику, а работодатели – получить отличных специалистов. Я буду разрабатывать новые технологические процессы или улучшать старые в машиностроительной отрасли. Когда я поступал в техникум, не знал, что выбрать, подсказал друг, который старше меня. Родители поддержали мое решение. Направление оказалось перспективным, и я этому рад, – рассказал Артём Кальной.

Дмитрий Путилов уже на четвертом курсе по специальности «Технология металлообрабатывающего производства». В этом году он заканчивает обучение и планирует продолжить работать в конструкторском бюро «Пресс».

– Я пытаюсь уже сейчас совмещать учебу и работу на предприятии. Обучаюсь по индивидуальному графику, чтобы все успеть. Работаю на станке. Предприятие производит технические прессы и все оборудование к ним. Планирую продолжить обучение, сейчас я технолог, а хочу стать инженером, – поделился Дмитрий Путилов.

Партнерами образовательно-производственного кластера «Машиностроение» стали Алтайский приборостроительный завод «Ротор», Алтайский завод прецизионных изделий, холдинговая компания «Барнаултрансмаш». Такое сотрудничество, по словам директора техникума Елены Андреевой, позволяет привлекать ведущих специалистов, опытных рабочих, мастеров предприятий в качестве наставников для учащихся. Для подготовки кадров созданы площадки, где учебно-производственное оборудование максимально приближено к тому, что на предприятиях.

– Программа «Профессионалитет» изменила взаимоотношение СПО с работодателями. Теперь они для нас индустриальные партнеры, а значит, по-другому включаются в образовательный процесс. Мы вместе пишем программы, увеличиваем количество практических занятий, заключаем целевые договоры с предприятиями. И самое главное – ребята ориентированы на дальнейшее трудоустройство на заводах Алтайского края, – пояснила Елена Андреева.

На всю жизнь

Председатель правления ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий» Виктор Герман говорит, что сам пришел на Алтайский моторный завод семнадцатилетним пареньком. Рос профессионально под началом старших товарищей, которые руководили производством во время Великой Отечественной войны.

– В этом году в марте исполнится 59 лет, как я начал работать в машиностроении. Вот к этому и вам нужно стремиться. Сейчас ваша профессия востребована, и вы должны выбрать для себя интересное, нужное направление в работе, желательно на всю жизнь. Много выпускников успешно трудится у нас на АЗПИ. Мы не просто так стали партнерами техникума – это полезно и вам, и нам. И мы будем направлять своих специалистов в помощь преподавателям, чтобы обучение было эффективным. Перед нами партнеры – компания КамАЗ поставила задачу вырасти по производительности в четыре раза, а значит, нам нужно набрать заранее команду специалистов, в которую в перспективе можете войти и вы, – говорит Виктор Герман.

В рамках кластера по инициативе руководства АЗПИ в техникуме создано технологическое бюро, где учащиеся погружаются в атмосферу конкретного предприятия с учетом полученных технологических задач по конкретным изделиям.

– Три образовательных учреждения с помощью специалистов нашего завода разрабатывают альтернативные технологические процессы непосредственно на изделия, которые мы уже производим. Возможно, в дальнейшем мы возьмем идеи молодежи на вооружение, – отметила зампред правления ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий» Анна Осинцева.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с руководством учебного заведения и предприятий-партнеров работу по федеральному проекту.

– Задачи, которые ставит президент России по обеспечению экономического, технологического суверенитета страны, решаются за счет реализации таких современных эффективных проектов, как «Профессионалитет». Потребность в кадрах по всем направлениям жизни очень большая. С повышенной нагрузкой работают заводы оборонно-промышленного комплекса, предприятия, которые включились в импортозамещение, и другие. И такой машиностроительный кластер, как в Алтайском политехническом техникуме, показывает эффективность реализуемых нами задач в области наращивания кадрового потенциала края, – отметил Виктор Томенко.

Справка В проекте принимают участие 26 профессиональных образовательных учреждений. В текущем году в Алтайском крае откроют два кластера для сельского хозяйства, где в качестве партнеров выступили ведущие предприятия по переработке молока: Куяганский, Барнаульский и Кипринский маслосырзаводы, «Рикон», еще более десятка компаний. КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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