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Как в Барнауле прошел конкурс “Маленькая особенная Мисс”, где была Оксана Федорова

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“Мисс Вселенная – 2002” приехала в Барнаул поддержать особенных красавиц

“Маленькая особенная Мисс – 2024” / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Волонтерский проект “Михутка” в третий раз провел в Барнауле детский конкурс красоты среди девочек с ограниченными возможностями здоровья. Поддержать красавиц приехала сама “Мисс Вселенная – 2002” Оксана Федорова. Она вошла в состав жюри конкурса. 

Победительницей и обладательницей короны красоты стала 11-летняя Алена Полуэктова. Девочка покорила всех своей харизмой, искренностью и стихотворением о маме, сообщает “Михутка”. Всего в конкурсе приняли участие 12 девочек.

Как в Барнауле прошел конкурс "Маленькая особенная Мисс", где была Оксана Федорова

Оксана Федорова и победительница Алена Полуэктова / Фото: @mihutka_ru

Как прошел трогательный конкурс красоты – в нашем фоторепортаже.

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