Порция хлеба в 125 граммов в день в дни блокады Ленинграда стоила человеческой жизни. В честь годовщины студенты решили повторить одну из его вариаций

В этом году исполняется 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. В связи с этим по всей стране пройдут патриотические мероприятия.

В рамках всероссийской акции “блокадный хлеб” студенты Алтайской академии гостеприимства приготовили тот самый блокадный хлеб по одной из сохранившихся версий рецепта. Тогда один ломтик стоил человеческой жизни. В память о событии для обучающихся прошёл урок “Непокоренный Ленинград”.

“В воду добавляем дрожжи, соль, и всё это перемешиваем. После того, как добавим и смешаем, наши продукты растворятся, будем добавлять оставшиеся ингредиенты”, – говорит преподаватель профессиональных дисциплин Наталья Наумова.

В блокаду к тесту добавляли ещё и химически обработанную древесину, по-другому – целлюлоза. И такой продукт спасал жизни.

“Человеческое отношение, которое было у жителей блокадного Ленинграда. Разумеется, это трагедия, это большое горе в нашей стране, это отдельная страница Великой Отечественной войны. Но там всё равно была жизнь”, – говорит руководитель отдела гражданского и патриотического воспитания молодёжи КДМ Александра Дружинина.

Блокадный хлеб испекла выпускная группа пекарей-кондитеров академии. Его раздали студентам и людям на улице, как напоминание от тех суровых днях.

“Это действительно очень сложная тема – патриотическое воспитание современной молодёжи, действительно, есть и положительные стороны, есть и элементы навязывания. И дети, конечно, реагируют по-разному. Кого-то трогает это до глубины души, и со слезами уходят с мероприятия, но а кому-то очень сложно достучаться”, – отмечает замдиректора по ВР академии гостеприимства Оксана Крапп.

Жестокость войны рождает подвиги, и помнить о них нужно всем – чтобы в будущем не было даже поводов для такого героизма.

Взято отсюда