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Как в Барнауле пройдет пройдет месячник санитарной очистки. Инфографика

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Месячник осенней санитарной очистки в Барнауле Фото: Толк

В октябре во всех районах краевой столицы будут очищать улицы, тротуары, дворы, парки, скверы и аллеи от листвы и мусора

Месячник осенней санитарной очистки и благоустройства стартует в Барнауле с 1 октября. В течение четырех недель в краевой столице пройдет несколько экологических акций, четыре “чистых четверга” и один общегородской субботник, в которых примут участия тысячи барнаульцев.

Все что нужно знать об осенней генеральной уборке Барнаула перед зимой – в инфографике “Толка”.

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Как в Барнауле пройдет пройдет месячник санитарной очистки. Инфографика

Месячник осенней санитарной очистки в Барнауле Фото: Толк

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