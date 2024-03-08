Как в Барнауле прошел краевой Женский форум

В концертном зале «Сибирь» накануне праздника 8 марта прошел краевой Женский форум. Активных участниц общественной и политической жизни региона отметили правительственными и крае­выми наградами.

Время женщин

Со всего региона съехались на Женский форум заслуженные педагоги-наставники, лучшие медицинские и социальные работники, успешные женщины-предприниматели, передовые промышленники, самые деятельные руководители общественных организаций.

Одна из них – председатель Алтайского краевого регионального отделения Союза женщин России Надежда Ремнёва. Ей вручили Благодарственное письмо Президента Российской Федерации.

– Союз женщин России работает 57-ой год в интересах семьи и детей, поэтому Год семьи, который объявил президент, это наш год. Ценности, которые мы пропагандируем, направлены как раз на сохранение института семьи. Мы активно работаем со школами, проводим круглые столы, классные часы на актуальные для подрастающего поколения темы, чтобы наша Родина наполнялась молодыми патриотами и созидателями. Когда началась специальная военная операция, мы не могли остаться в стороне. Недавно отправили очередной гуманитарный груз нашим ребятам. Следующий сформируем в начале мая. Наши парни должны знать, что их ждут и поддерживают матери, сестры, жены, – сказала Надежда Ремнёва.

Той же награды удостоена председатель женсовета Локтевского района Елена Макарова.

– Мы, активистки женского движения, считаем, что сегодня, как никогда, необходимо работать с молодым поколением, воспитывать истинных пат­риотов малой родины и всей России. В нашем районе мы делаем это вместе с властью и нашей общественностью. Главная забота сегодня – поддержка участников СВО и их семей.

С каждой семьей ведется индивидуальная работа. Мы сплотились в районе в добровольческую организацию, которая помогает нашим парням. Они чувствуют наш надежный тыл, – отметила Елена Макарова.

Среди выступающих на Женском форуме – руководитель Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова.

– Сейчас предстоящий праздник имеет иные оттенки, но нам приятно осознавать поддержку женщин на государственном уровне как профессионалов, как равноправных участников всех общественных процессов. Женщина всегда отличалась своим неповторимым очарованием, материнским терпением, пониманием супруги, теплотой дочери и сердечностью сестры. Президент страны в Послании Федеральному Собранию говорил о том, что государство продолжит заботу о здоровье женщин, детей и подростков, о сохранении традиционных семейных ценностей, о жизни в сильном суверенном государстве. Для каждой из нас важны поддержка и внимание близких нам людей. Пусть ваши семьи будут крепкими, а в домах царит атмосфера уюта и взаимо­понимания, – выступила перед собравшимися Ольга Зубова.

Слова признательности

Женщин поздравили с высокими наградами, а также с праздником 8 марта первые лица края.

Губернатор Виктор Томенко в начале выступления прочел отрывок из «Евгения Онегина», а затем поблагодарил общественниц за их неоценимый вклад в развитие края.

– Значение женщины в семейной, общественной, производственной сферах жизни велико. Без вашего участия, вашей роли ни жизнь нынешнюю, ни будущее Алтайского края представить невозможно. Мы вас очень ценим, гордимся вашими успехами и достижениями и сделаем все для того, чтобы вы были счастливы и успешны, чтобы жизнь ваших семей, семей нашего края была продолжительной и счастливой. На это ориентирован и новый национальный проект, объявленный президентом нашей страны, – обратился к участницам форума Виктор Томенко.

На торжественной встрече присутствовали матери, жены, дочери военнослужащих – участников специальной военной операции. Виктор Томенко подчеркнул:

– Поддержка семей бойцов СВО стала государственной политикой, а также прочно вошла в жизнь общества. И мы всегда будем поддерживать вас и ваши семьи.

Глава региона вручил активным участницам общественной и политической жизни края медали «За заслуги перед обществом», «За заслуги во имя созидания», почетные грамоты Правительства Алтайского края, памятные медали «Дочери Отчизны».

Продолжил поздравления и вручение наград председатель АКЗС Александр Романенко.

– Бабушка, мамочка, сестренка, доченька, внученька, женушка. Как много нежности в этих словах. И это все о вас. Вы хранительницы семейного очага, но при этом добиваетесь больших успехов в карьере. Возглавляете министерства, районы, предприя­тия, становитесь лидерами общественных движений и политических партий. Вы способны дать фору в этом представителям мужского пола, и мы не возражаем.

В момент, когда мужчины защищают интересы нашей страны, вы формируете для них гуманитарные грузы. Огромная вам за это благодарность, – сказал Александр Романенко.

Поздравил представительниц прекрасного пола депутат Госдумы Даниил Бессарабов:

– Я сегодня видел Надежду Степановну Ремнёву на сцене, и мне захотелось обратиться к самым активным и красивым женщинам, собравшимся в этом зале, как она. Боевые подруги, при первой возможности я стараюсь прилетать на Алтай, чтобы побыть с вами, зарядиться духовной силой, которая помогает вам сделать для общества так много. Вместе мы справимся с любыми трудностями.

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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