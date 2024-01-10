Как в Барнауле прошла Декада спорта и здоровья

В период с 1 по 8 января в Барнауле проходили мероприятия в рамках Декады спорта и здоровья.

Всего на территории города прошло 32 спортивных мероприятия. Среди них проект «Стань фигуристом за 7 дней», семейные соревнования «Всей семьей на старт», соревнования по футболу, хоккею, баскетболу, спортивному ориентированию и другие.

Фото: мэрия Барнаула

В праздничные дни в Барнауле работали 78 зимних спортивных объектов, в том числе 18 катков, 32 хоккейные коробки, 11 лыжных баз для массового обслуживания населения, 8 лыжных трасс в черте города. Катки и лыжные базы осуществляли прокат спортивного инвентаря.

Фото: мэрия Барнаула

Также в рамках проекта «Народная лыжня» были подготовлены лыжные трассы в парках «Изумрудный», «Юбилейный», в сквере Целинников, поселках Научный городок и Новосиликатный, в лесополосе по улице Солнечная Поляна, в рабочем поселке Южный на стадионе «Рубин». Кроме этого проложена «Лыжня здоровья» протяженностью 25 км.

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Взято отсюда.

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