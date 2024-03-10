Как в Барнауле прошла встреча с известным фермером Олегом Сиротой

1 марта в Алтайском государственном аграрном университете прошла встреча студентов с известным российским фермером, сыроделом Олегом Сиротой.

«Подобное мероприятие мы проводим впервые, – сказал, открывая встречу, глава алтайского Минсельхоза Сергей Межин. – Я думаю, мы эту практику встречи с яркими личностями и компаниями будем продолжать. Прямое общение со студентами, обмен опытом между поколениями – такая работа должна вестись комплексно».

Олег Сирота приехал в регион, чтобы рассказать молодежи свой путь в сыроварении, поговорить про современные технологии в сельском хозяйстве и перспективы работы. «Очень хочется, чтобы как можно больше ребят приходили к нам в агропромышленный комплекс и могли реализовать себя в профессии», – подчеркнул спикер.

Об алтайской продукции

Алтайский край входит в десятку мощнейших агропромышленных регионов России. Сыроварение в стране очень бурно развивается, отрасль достигла хороших темпов роста, улучшается качество, отмечает фермер. Только за прошлый год потребление сыра увеличилось на 12%. Из местных предприятий Олег Сирота выделил компанию «Рикон», ее свежие сыры и сырокавказскую группу сыров.

«Алтайские производители – серьезные конкуренты для нашего предприятия, мягко скажем, – улыбается бизнесмен. – От специалистов из вашего региона действительно есть хорошие заявки, мы стоим с ними на одной полке, вместе участвуем в ярмарках. Первым делом после приезда я побежал в местный магазин, чтобы посмотреть на продукцию. Отмечу очень достойный выбор – далеко не каждый регион имеет такой широкий ассортимент».

Несколько лет назад Алтайский край занимал первое место на российском рынке сыров. Сейчас лидером является Подмосковье. По мнению спикера, догнать и перегнать столичных фермеров будет очень сложно:

«Мы сильно нарастили объемы производства. У нас принята региональная программа по развитию сыроварения. Введены серьезные грантовые программы – до 35 млн рублей для маленьких предприятий. Приняты капексы (затраты компаний на инвестиции) на строительство зданий, которые компенсируют до 20% расходов. Власти помогают проводить дороги, коммуникации, газ. У нас таких сыроварен, как моя, работает уже более сотни».

Кроме того, Минсельхоз РФ активно развивает грантовую поддержку, подчеркнул бизнесмен. Так, по агростартапам можно получить до 6 млн рублей на покупку тракторов и стельных телок. А проект «Семейная ферма» позволяет сельхозпроизводителям направить до 30 млн рублей на развитие и модернизацию своего предприятия. При этом все деньги даются на безвозвратной основе.

Тенденции отрасли

Спикер отметил, что Алтайский край хорошо идет по полутвердым и твердым сырам, а с плесенью, «Буррата» – почти не представлены в ассортименте крупных торговых сетей. А подобная продукция сейчас занимает почти половину рынка. По его мнению, в настоящее время классика отходит на второй план.

Основные тенденции сыроварения – ориентация производителей на более экзотические сорта, например, с плесенью. Популярность набирает продукция с различными добавками – с лисичками, с кедровыми орешками. По мнению бизнесмена, нужно в первую очередь продвигать культуру – делать мероприятия, фестивали с дегустациями. Олег Сиротин считает, что большинство людей консервативны, и чтобы популяризировать какой-либо новый продукт, предприниматели обязаны «петь, плясать, снимать тик-токи и вести активную жизнь в соцсетях».

При этом стоит обратить внимание не только на натуральность продукта, но и на современные технологии, советует фермер коллегам. Нужно не бояться внедрять роботов и современное оборудование.

Кадры

Молодые люди активно участвовали в дискуссии с фермером, задавали вопросы. Ребята поинтересовались, как Олег Сирота познакомился с президентом Владимиром Путиным. Фермер вспомнил, что одна из первых совместных встреч была в Адыгее. Мероприятие длилось 4 часа, и все это время глава государства активно участвовал в дискуссии, оперировал цифрами – было видно, что он хорошо разбирается в теме, поэтому его сложно поставить в тупик.

«Таких людей я видел несколько раз в жизни всего. У Владимира Владимировича фантастический объем данных в голове. Я еще подумал тогда – ну не может он помнить столько, не бывает такого, наверное, микрофон в ухе. Я осторожно встал и заглянул – ничего не было», – смеется Олег Сирота.

В разговоре со студентами фермер не скрывал, что одна из его главных задач – привлечь ребят на свое предприятие. Олег Сирота подчеркнул, что сейчас вопрос кадров – самый болезненный для отрасли:

«У нас нет проблем со сбытом, с технологиями, с заквасками, с запчастями. Все есть и все решаемо. А вот люди – самый ценный ресурс».

По мнению эксперта, зарплата на современном рынке труда не является главным фактором. Молодежь хочет, чтобы работа была интересной и современной – ребят привлекают сенсорные панели, компьютеры, техника.

При этом старшее поколение зачастую не справляется со многими современными задачами. Так, в свое время компанию спас 16-летний парень, который стал обслуживать первого в России сырного робота. Он помогал специалистам-изготовителям из Швейцарии налаживать оборудование, а после их отъезда занял рабочее место на местной сыроварне.

«Мне всего 36, но даже мне уже тяжело с дронами, с автоматизированными системами работать, хотя я сам программист. А это все не про будущее, а про настоящее. Вы к нам придете, вы это сделаете», – замотивировал студентов фермер.

Также востребованы и обычные сельхозпрофессии, например, осеменатор. Бизнесмен привел в пример ситуацию, когда во время мобилизации одного из таких специалистов пришлось возвращать через Минсельхоз с военных сборов, как очень ценного сотрудника, потому что без него предприятие бы встало. Представители алтайского министерства подтвердили, что похожая история была и в нашем регионе.

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Взято отсюда.

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