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Ведущая праздников в Горняке

Как в Барнауле прошло вручение ключей первым новоселам ЖК Адалин на Семенова. Фото

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​​​​​​​ Первым новоселам уже вручили долгожданные ключи от квартир в новом жилом комплексе столичного уровня “Адалин на Семенова”. Старт передачи квартир прошел в легкой атмосфере праздника

Заселение первой очереди ЖК “Адалин на Семенова” началось на два месяца раньше срока. Первым новоселам вручили ключи еще на прошлой неделе. В честь долгожданного события в жилом комплексе устроили праздник с wow-шоу и фотозоной. После чего владельцы отправились осматривать свои квартиры. Многие из них попали сюда впервые и с трудом сдерживали эмоции. Они оценили красивый внутренний двор, уникальный дизайн подъездов, панорамные окна и море света. Своими впечатлениями они поделились с корреспондентами “Толка”.

Настоящее произведение искусства

Взято отсюда

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