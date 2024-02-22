​​​​​​​ Первым новоселам уже вручили долгожданные ключи от квартир в новом жилом комплексе столичного уровня “Адалин на Семенова”. Старт передачи квартир прошел в легкой атмосфере праздника

Заселение первой очереди ЖК “Адалин на Семенова” началось на два месяца раньше срока. Первым новоселам вручили ключи еще на прошлой неделе. В честь долгожданного события в жилом комплексе устроили праздник с wow-шоу и фотозоной. После чего владельцы отправились осматривать свои квартиры. Многие из них попали сюда впервые и с трудом сдерживали эмоции. Они оценили красивый внутренний двор, уникальный дизайн подъездов, панорамные окна и море света. Своими впечатлениями они поделились с корреспондентами “Толка”.

Настоящее произведение искусства

Взято отсюда