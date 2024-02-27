Как в городах Сибири работают музеи военной истории?

В программе «Социальный барометр» сюжеты из Барнаула, Новосибирска и Абакана.

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В 2025 году, к 80-летию Победы в Барнауле надеются открыть Музей военной истории. Об этом в первом сюжете говорим с сотрудниками Алтайского государственного краеведческого музея. Разговор о боевой славе сибиряков продолжаем в новосибирской студии. Светлана Чернявская встретилась с руководителем музея с давней историей и уникальными экспонатами. Удивительные истории журналисту из Абакана Олесе Крамаренко удалось записать и в республиканском музее, и в школьном. Источник фото: Алтайский государственный краеведческий музей.

Мария Рудакова

Взято отсюда.

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