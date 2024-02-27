реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Как в городах Сибири работают музеи военной истории?

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Как в городах Сибири работают музеи военной истории?

В программе «Социальный барометр» сюжеты из Барнаула, Новосибирска и Абакана.

00:00

В 2025 году, к 80-летию Победы в Барнауле надеются открыть Музей военной истории. Об этом в первом сюжете говорим с сотрудниками Алтайского государственного краеведческого музея. Разговор о боевой славе сибиряков продолжаем в новосибирской студии. Светлана Чернявская встретилась с руководителем музея с давней историей и уникальными экспонатами. Удивительные истории журналисту из Абакана Олесе Крамаренко удалось записать и в республиканском музее, и в школьном. Источник фото: Алтайский государственный краеведческий музей.

Мария Рудакова

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , горно алтайск свежие новости республики алтай ,

горняк22 телеграм
Как правильно вести себя в день Онисима Овчарника. Народные приметы на 28 февраля

Как правильно вести себя в день Онисима Овчарника. Народные приметы на 28 февраля

Овца Фото: pixabay.com По народным поверьям, 28 февраля был благоприятным…

Узнать больше
Агрогиганты: кому принадлежат крупнейшие хозяйства Алтайского края

Агрогиганты: кому принадлежат крупнейшие хозяйства Алтайского края

Посевная. Сельское хозяйство. Трактор. Поле Фото: Антон Червяков / пресс-служба…

Узнать больше
💬WHATSAPP и ТЕЛЕГРАММ чаты Горняка и районов

💬WHATSAPP и ТЕЛЕГРАММ чаты Горняка и районов

Приглашаем Вас присоединиться к нашим мессенджерам- WhatsApp и телеграмм чаты…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp